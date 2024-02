Giardini Raggio di Sole «ancora sporchi e degradati. La zona è mal frequentata»

Dalla lista Fare con Tosi, parte del gruppo di minoranza a Palazzo Barbieri, ricordano che era il maggio 2023 quando venne segnalato lo stato di degrado ed abbandono dei giardini Raggio di Sole, a Verona. Una situazione che dopo nove mesi non avrebbe visto sviluppi e i consiglieri puntano allora il dito contro l'Amministrazione comunale, che a loro dire non avrebbe ancora mosso un dito.

«Da un nuovo recente sopralluogo - spiega la capogruppo Patrizia Bisinella - abbiamo constatato come lo stato dell’area sia ancora sporco e degradato, con tapparelle rotte da mesi nella ludoteca, peraltro addirittura priva di riscaldamento. Il bar è ancora chiuso in stato di totale abbandono, immerso nella sporcizia, tra vetri rotti e resti di ogni tipo di chi di notte vi si accampa, nonostante in estate fosse stato garantito dagli assessori competenti che presto si sarebbe tenuta l’assegnazione da parte di Agec. Anche nell’area giochi dei bambini si trovano ancora topi, materiale abbandonato, immondizia. La zona – prosegue Bisinella – è mal frequentata da persone poco raccomandabili, in buona parte stranieri. Come mai – chiede nell’interrogazione – non viene previsto un presidio costante del parco, tenuto conto che viene frequentato soprattutto da mamme, nonni e bambini? Che progetti ha per questa zona il Comune di Verona? Non dimentichiamo – conclude la consigliera – che il Parco Raggio di Sole rappresentava un tempo il fiore all’occhiello del centro, un luogo di condivisione e natura dove famiglie e anziani si ritrovavano per stare insieme. Oggi mi auguro che a ridosso della primavera, con i primi raggi di sole appunto, si mostri finalmente la volontà di intervenire concretamente per sistemare e rendere sicura un’area così preziosa per le famiglie, resa infrequentabile da inaccettabile lassismo ed inefficienza».

In una nota diffusa all'inizio del mese di febbraio e relativa alla mappatura delle aree dismesse situate nel Comune di Verona, l'Amministrazione informava che erano in fase di studio le migliori soluzioni per il recupero dell'area.