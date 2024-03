Filobus in Borgo Venezia. Bozza da via Pisano boccia la possibilità di una Ztl

Giovedì il consigliere regionale e comunale di Verona Alberto Bozza, è andato in sopralluogo in via Pisano, in borgo Venezia, nella zona dei cantieri del filobus. Con lui il capogruppo comunale di Forza Italia Luigi Pisa e il coordinatore delle circoscrizioni Mauro Spada, già presidente della Sesta e componente del Cda di Amt.

Bozza, Pisa e Spada hanno constatato l’avanzamento dei lavori, per i quali è stato evitato lo scavo di 40 centimetri per il rifacimento del sottofondo stradale, accorciando drasticamente i tempi di realizzazione. Tuttavia, incontrando i commercianti della zona, si sono detti preoccupati e contrariati per l’intenzione dell’amministrazione comunale di prevedere, quanto entrerà in funzione il filobus, tre fasce a Ztl (prima mattinata, pausa pranzo e verso le 18) tra via Pisano e la parallela viale Spolverini.

«Condividiamo le preoccupazioni dei titolari delle attività commerciali – dice Bozza con Pisa e Spada – non stiamo parlando del centro storico, ma di un quartiere dove se metti la Ztl in quelle due strade crei una serie di disagi a residenti, esercenti, lavoratori e alla viabilità». La viabilità «si riverserebbe tutta in viale Venezia, che già ha i suoi problemi di forte pressione del traffico», mentre «i lavoratori della zona si troverebbero in difficoltà quando arrivano ed escono dal loro posto di lavoro» e «i commercianti sarebbero fortemente danneggiati perché una parte consistente della loro clientela sono le persone che transitano dalla via». Peraltro «non si possono pensare a ulteriori divieti o limitazioni alle auto in una città come Verona che non offre parcheggi scambiatori e prima di avere delle indicazioni concrete sull’incidenza del filobus».