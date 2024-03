Filobus, la durata del cantiere di via Pisano passa da 4 a 2 mesi

Nove settimane di lavori terminati in sette giorni: è quanto successo in via Pisano, dove delle cinque fasi annunciate, le prime tre sono già in archivio. Dai 4 mesi inzialmente previsti, l'intervento dovrebbe quindi richiederne complessivamete 2.

Un «cantiere lampo», sottolineano da Amt3, la cui fortuna ha trovato fondamento nelle prove su piastra, con esiti molto confortanti per il buono stato del sottofondo stradale esistente, che ha dimostrato avere caratteristiche idonee al transito della futura filovia. Questo ha permesso immediate asfaltature nelle porzioni prima fresate, con tanto di segnaletica orizzontale già tracciata.

Nelle prossime ore, mezzi meccanici e dipendenti dell’impresa libereranno completamente l’area, riconsegnando ai cittadini una viabilità regolare fino a metà aprile quando, per quel che concerne gli ultimi interventi sui restanti due segmenti, si attendono le verifiche del caso di Acque Veronesi.