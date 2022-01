Damiano Tommasi candidato sindaco a Verona: «Mi hanno chiesto di fare le cose e di farle per cittadini»

Verona al voto nel 2022. Sarà una sfida a tre, più tutti quanti gli altri. Dal sindaco uscente Federico Sboarina, al decano Flavio Tosi dopo il quinquennio sabbatico, passando per il neofita Damiano Tommasi. Quest'ultimo ha il vantaggio di essere "uomo immagine" in partenza, lo svantaggio di doversi ancora calare effettivamente nella parte e dimostrare, sin dalla campagna elettorale, di saper tenere testa alla concorrenza.

Al momento la candidatura di Damiano Tommasi per il centrosinistra, che a Verona non vince da vent'anni, appare ancora suonata in sordina, ma è probabilmente lo stile del personaggio, cui inevitabilmente ci si dovrà abituare. L'ex sindacalista dei calciatori si è però recentemente sbottonato quel tanto che basta in una lunga intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera, nel corso della quale ha spiegato i motivi della sua candidatura a primo cittadino di Verona: «Sono stato sollecitato da amici, imprenditori, docenti universitari. Anche da un idraulico. Mi hanno chiesto di fare le cose e di farle per i cittadini».

Per quanto riguarda gli avversari, Tommasi ha dimostrato di saper conservare un certo fair play augurando a sé quanto a Tosi e Sboarina e, più in generale ancora, a Verona, il «record di votanti». Fondatore di due scuole insieme alla moglie, Damiano Tommasi rivela inoltre di avere un sogno ben preciso che coinvolge le nuove generazioni: «Sogno di riportare i giovani alla politica», ha spiegato l'ex centrocampista della Roma. E sul fronte più strettamente politico, Damiano Tommasi ha chiarito che non si candiderà con il Partito democratico bensì con «una mia lista civica, che avrà l’appoggio di tutto il centrosinistra e anche del Movimento 5 Stelle, mi auguro».