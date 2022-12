Cittadini partecipi con domande e interventi per il primo Consiglio comunale a Verona dedicato ai rapporti con l'Europa

Alle ore 18 di lunedì 19 dicembre 2022 è in programma a Verona la prima assemblea aperta alla cittadinanza sul tema Europa. Ospiti i rappresentanti della Commissione Europea, i rappresentanti del Movimento Federalista Europeo e dei Giovani Federalisti Europei e gli studenti dell'Università di Verona. Aperto, perché tutti i cittadini potranno parteciparvi con domande e interventi. Europeo, perchè punta l’attenzione sulle sfide che legano Verona all’Europa. Il Consiglio comunale che si terrà lunedì pomeriggio sarà proprio così, aperto ed europeo, un’occasione unica sia per le modalità di svolgimento sia per i temi trattati.

Verona è infatti la prima città del Veneto che sperimenta un consiglio comunale europeo, un momento di confronto sui temi centrali dell’agenda europea con chi, tali questioni, le affronta quotidianamente nell’attività istituzionale all’interno dei diversi organi europei. «A dieci anni dall’ultimo Consiglio aperto, diamo avvio ad una nuova stagione di assemblee che vogliono coinvolgere i cittadini su alcuni dei temi più importanti per il territorio e la comunità- spiega il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani -. Iniziamo dall’Europa e dalle sfide di Verona all’interno dell’Unione e sfruttiamo la nuove tecnologie per coinvolgere più persone possibili. Per gli argomenti trattati e per l’ampia possibilità di partecipare, crediamo che sia un’opportunità da cogliere».

Ospiti della serata, che avrà inizio alle ore 18, saranno Massimo Gaudina capo della Rappresentanza della Commissione a Milano, e Luca Perego, capo unità del Direttorato Generale Educazione e Cultura, con i quali saranno affrontati i temi della crescita economica del territorio e dell'innovazione, della cultura, della formazione e dello sport. «Proseguiamo la strada del dialogo e confronto aperto con i cittadini – ha aggiunto il consigliere delegato alle Politiche europee Giacomo Cona -. Il focus dell’incontro è sul legame tra la nostra città e l'Unione Europea, che va vista come una grande casa comune in cui anche noi possiamo essere protagonisti valorizzando i rapporti con le istituzioni, raccogliendo sfide ed opportunità che derivano dalle tante proposte progettuali che possiamo sviluppare attraverso i bandi europei, organizzando sul territorio iniziative e discussioni su temi fondamentali per Verona e al centro dell'agenda politica europea. La presenza di tanti ospiti arricchisce ancora di più l'iniziativa di significato, l'Europa è un tema che interessa a tutti e di cui è fondamentale discutere anche nelle sede istituzionali del nostro Comune».

La seduta sarà aperta dal sindaco Damiano Tommasi, seguiranno gli interventi del presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani, dell’eurodeputato Paolo Borchia e dal consigliere delegato alle Politiche Europee Giacomo Cona. Si entrerà quindi nel vivo dell’incontro, con il dibattito tra i consiglieri in aula, i rappresentanti del Movimento Federalista Europeo e dei Giovani Federalisti Europei e gli studenti dell'Università di Verona. Valore aggiunto dell’iniziativa è il coinvolgimento diretto della cittadinanza che, a differenza di quanto accade nelle sedute ordinarie del Consiglio comunale, potrà non solo assistere ai lavori ma anche dare il proprio contributo con domande, interventi e riflessioni. E’ garantita la più ampia partecipazione, ciò grazie alle diverse modalità previste per seguire la seduta, in presenza dalla sala Gozzi di Palazzo Barbieri e da casa attraverso il canale youtube del Consiglio comunale, dove gli interventi arriveranno in tempo reale attraverso un servizio di messaggistica istantanea.