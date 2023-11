Bisinella: «Scuole poco salubri e sicure». La Paglia: «L'attenzione è alta»

Soffitti pericolosi, serramenti fatiscenti, bagni e palestre indecorosi o inagibili e la mancanza di infrastrutture per chi ha disabilità. La consigliera comunale della Lista Fare con Tosi Patrizia Bisinella ha segnalato alcuni angoli di degrado all'interno delle scuole del capoluogo. Lo ha fatto accompagnata da Simone Meneghelli, dai consiglieri di Fare di tutte e otto le circoscrizioni cittadine e da un gruppo di genitori.

«La scuola è il luogo dove i nostri bambini trascorrono più tempo - ha spiegato Bisinella - e garantire ai ragazzi ambienti salubri e sicuri è un dovere a cui un'amministrazione seria non può e non deve rinunciare».

Le segnalazioni riguardano diverse scuole e sono state accompagnate anche da fotografie che mostrano la situazione attuale. Tra i plessi evidenziati ci sono quelli dell'istituto comprensivo 10, come la scuola media Meneghetti, l'istituto Don Nicola Mazza e le scuole elementari Le Risorgive e Nogarola. «Le scuole Dall'Oca Bianca in Borgo Milano sono chiuse da giugno scorso - ha poi aggiunto Meneghelli - ma i lavori non sono neppure iniziati». E in sesta circoscrizione, il consigliere Fabio Soave ha fatto approvare all’unanimità due mozioni circostanziate per le scuole Giuseppe Verdi per sollevare l'argomento e richiamare l'attenzione del Comune. «Tutte le circoscrizioni faranno altrettanto - hanno ribadito i consiglieri - perché è vergognoso e inaccettabile per una città come Verona che la situazione delle scuole sia così tanto degradata e non arrivino risposte».

Una risposta è però arrivata ieri dall'assessora alle politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia, la quale ha voluto replicare a Bisinella e agli altri consiglieri di Fare.

«Non c’è scuola della città di Verona che non sia per noi importante - ha dichiarato La Paglia - L'edilizia scolastica è una priorità perché l’ambiente scolastico è il terzo educatore. Per quanto riguarda le scuole è da evidenziare come, per le Verdi, sono stati già inseriti nel piano triennale delle opere i lavori per tutto l’impianto antincendio, con uno stanziamento di 600mila euro, che si aggiunge all’intervento di rifacimento del tetto della palestra, la cui manutenzione è attesa da anni. Sulle Risorgive siamo intervenuti per la pericolosità degli infissi, nello specifico le finestre, i cui lavori sono richiesti da molti anni da dirigente, insegnanti e genitori, e li abbiamo eseguiti. La stessa cosa per la palestra delle scuole Maggi. L’attenzione è alta, con azioni realizzate spesso per sanare situazioni trascurate da molto tempo».