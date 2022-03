Tommasi e la sua "Rete!": il progetto per tentare la scalata alle prossime elezioni di Verona

Uno sguardo d’insieme, proiettato verso il futuro della città e dei suoi cittadini, con l’obiettivo concreto di rimettere Verona e i suoi abitanti al centro di un vero progetto civico trasversale che faccia rinascere la città, che stimoli la partecipazione, la fiducia e il ritorno al voto.

È stato presentato sulla terrazza panoramica di Castel San Pietro "Rete!", il progetto che riunisce tutti i movimenti civici e i partiti di area progressista e non solo, che sostengono Damiano Tommasi candidato sindaco di Verona, alle prossime elezioni amministrative: Pd, Traguardi, In Comune per Verona, Azione, Più Europa, Partito socialista, Europa Verde, Volt, Demos e il Movimento 5 Stelle.

Una compagine che si dice aperta al contributo della società civile e di altri soggetti che condividano il programma e l’identità della coalizione, nell’ottica di una proposta che metta al centro Verona e i suoi cittadini.

«La rete è aperta e accessibile a tutti – commenta Tommasi – chiunque può connettersi. Per entrare, però, sarà fondamentale utilizzare delle password ben specifiche. Quali sono queste password? Sono tanti i nostri valori e le parole chiave: legalità, inclusione, cura, ascolto, condivisione, competenze, dialogo, solidarietà. Chi si riconosce in questi valori e in questa visione di città farà parte naturalmente di questa rete».

Un piano progettuale di condivisione dei valori, che si concretizzerebbe in un'unità di intenti. L’impegno della coalizione civica e di centrosinistra sarebbe proprio quello di superare le singole individualità in nome di un proficuo lavoro di squadra finalizzato a dare un nuovo volto alla città e a far tornare ai veronesi la voglia di essere parte attiva del cambiamento.

«Verona la città dove alle ultime elezioni amministrative ha votato poco più del 40% della popolazione - dice la nota diffusa, Verona che dopo la pandemia sente il bisogno più che mai di comunità, visto che è proprio l’assenza di riferimenti che crea insicurezza e solitudine. Rete significa idee connesse, dialogo contatto, sforzo, impegno, solidarietà, giustizia e cambiamento».

Il logo riassume il messaggio che lo stesso Tommasi intenderebbe esprimere e trasmettere: «movimento e partecipazione attraverso le connessioni tra persone, anziani e giovani, competenze e responsabilità, imprese e istituzioni che a Verona devono tornare a confrontarsi, avendo come unico obiettivo il bene della città e la qualità della vita dei suoi abitanti».

Il logo Rete! non sarà presente nella scheda elettorale o nelle liste elettorali, ma si affiancherà simbolicamente ai loghi dei partiti e movimenti della coalizione che sostengono il candidato sindaco in tutti gli strumenti di comunicazione della campagna elettorale, per rafforzare il peso del progetto politico voluto da Damiano Tommasi che prevede un nuovo modello di cittadinanza: «La grafica che accompagna il logo Rete! rimanda nel movimento al fiume Adige attorno al quale pulsa un’intera città che esprime energia vitale. Una città solidale e ottimista che possa guardare al futuro, con la consapevolezza di poterne essere finalmente protagonista».