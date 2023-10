Il Comune di Verona ha annunciato che parteciperà all'aumento di capitale dell'aeroporto Catullo

Secondo quanto comunicato in una nota di Palazzo Barbieri, è arrivato il via libera da parte della giunta comunale all’adesione al secondo aumento di capitale in tre anni della Catullo, la società che gestisce gli aeroporti di Verona e di Brescia, per «complessivi 30 milioni di euro». Ciò, spiegano sempre dal Comune di Verona, «a garanzia degli investimenti in corso e di quelli previsti sulla base del piano di sviluppo degli scali di Verona e Brescia al 2032».

L'ente comunale, sottolinea la suddetta nota, «parteciperà al rafforzamento della società per la propria quota parte (4,679%), per complessivi 1.414.250 euro (59.673 nuove azioni)». Nello stesso documento deliberativo, il Comune di Verona fa sapere di aver inoltre «espresso l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione, in relazione a eventuali azioni inoptate da altri soci, per un massimo di ulteriori 145.731 euro (6.149 azioni)».

Infine, rimarca ancora la nota del Comune di Verona, viene «dichiarata la volontà dell’Ente comunale di esercitare il diritto di prelazione sulla quota del 3,009 per cento del capitale sociale detenuto e messo in vendita da Fondazione Cariverona, corrispondente a 118.066 azioni». Il documento, stando a quanto annunciato da Palazzo Barbieri, sarà ora posto al vaglio del Consiglio comunale per l’approvazione finale.