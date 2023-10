Aeroporto Catullo, Provincia di Verona partecipa all'aumento di capitale

Nella riunione di ieri, 26 ottobre, il consiglio provinciale di Verona ha approvato all’unanimità l'adesione all'aumento di capitale della società che gestisce l'aeroporto Catullo di Verona.

L'ente provinciale parteciperà al rafforzamento della società per la propria quota parte (9,91%), sborsando quasi 3 milioni di euro (2,997 milioni). Nello stesso documento, la Provincia ha inoltre espresso l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, in relazione a eventuali azioni inoptate da altri soci, per un massimo di ulteriori 400mila euro. Quest'ultima decisione è motivata dall'intenzione di Fondazione Cariverona di cedere tutte le sue quote di partecipazione al Catullo. Quote che il socio privato Save vorrebbe acquistare integralmente.

«L'aeroporto Catullo è strategico in una visione presente e futura dove Verona e i territori vicini devono restare centrali nell’ambito della mobilità di persone e merci, in Italia e all’estero - ha affermato il presidente della Provincia Flavio Pasini - Mantenere una maggioranza pubblica vuol dire a mio avviso garantire un interesse diffuso, che tenga profondamente in considerazione gli aspetti economici e commerciali ma ponga lo sviluppo del territorio quale obiettivo primario».

Il consiglio provinciale, infine, ha approvato la revoca della procedura di gara per l’individuazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale e gli indirizzi per l’avvio di una nuova procedura di gara. Gara che dovrà tenere conto delle novità normative, delle mutate condizioni del settore in seguito alla pandemia e della filovia in fase di completamento a Verona. Proprio il filobus, infatti, non era presente nella precedente procedura, ma la sua attività dovrà essere integrata a quella degli altri trasporti pubblici.