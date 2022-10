Caro bollette, Tosi: «Cosa aspetta Tommasi ad intervenire con Agsm-Aim?»

Ha dichiarato che da deputato lavorerà per il bene dell'Italia e «per Verona e provincia» senza guardare «il colore politico dei sindaci». Flavio Tosi, eletto in Parlamento con Forza Italia, s'impegnerà per il territorio scaligero anche se il sindaco del capoluogo, Damiano Tommasi, è di centrosinistra. Ma Tosi è anche un consigliere di opposizione in Comune e dall'opposizione si aspetta «un intervento concreto del sindaco Tommasi» sul tema da lui più volte affrontato: il caro bollette.

L'aumento delle tariffe di luce e gas «sta mettendo in ginocchio l'intero sistema veronese», ha fatto sapere Tosi, il quale chiede a Tommasi di alleggerire il peso delle bollette di Agsm-Aim, azienda controllata dal Comune di Verona e dal Comune di Vicenza.

«Prendiamo il mondo dell’associazionismo - ha dichiarato il neo deputato di Forza Italia - Se non si interviene, tra poche settimane chiuderanno alcune baite degli alpini. Lo stesso vale per tante associazioni sportive, culturali e del terzo settore con sedi a carico. Ci sono poi decine di migliaia di famiglie in forte difficoltà, che a breve si troveranno costrette a scegliere se pagare le bollette o fare la spesa. E poi c’è il dramma delle imprese e dei loro lavoratori». Una situazione economica e sociale difficile per la città di Verona. Una situazione che non è imputabile al sindaco, ovviamente, dato che il problema del caro energia è molto più ampio e deve essere affrontato e risolto in sede nazionale ed europea.

Ma nel suo piccolo, anche Tommasi potrebbe dare procurare un sollievo a famiglie ed imprese attraverso Agsm-Aim. «Cosa aspetta il sindaco a prendere una posizione forte nei confronti dell'azienda controllata, che attraverso tariffe spropositate sull'energia elettrica sta realizzando guadagni scandalosi sulla pelle dei veronesi? - chiede Tosi - La multiutility vende al prezzo del gas anche la quota di energia elettrica rinnovabile che si autoproduce a costo quasi zero. A questo mi riferisco quando parlo di extra-guadagni immorali».