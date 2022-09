Caro bollette, Tosi chiede proroga gratuita degli spazi concessi ai plateatici

Aiuti per le famiglie, ma anche per gli esercenti che come tutti sono alle prese con il caro bollette. Il consigliere comunale di Verona e candidato di Forza Italia Flavio Tosi continua a ritenere la crisi energetica il principale problema da affrontare anche a livello locale. «Chiaramente il problema dei rincari va affrontato soprattutto a livello europeo e nazionale, ma anche i sindaci possono fare il loro», ha dichiarato Tosi, il quale vuole sfruttare il carattere dialogante del primo cittadino Damiano Tommasi e della sua giunta per proporre soluzioni attuabili a Verona.

«Per le famiglie abbiamo chiesto dei bonus che le aiutino a pagare luce e gas, come fatto da Brescia e da altri Comuni», ha ricordato il consigliere comunale di minoranza, che per bar e ristoranti chiede di «prorogare gratuitamente per tutto l'inverno, almeno fino a marzo, l'attuale spazio concesso ai plateatici».

Per Flavio Tosi «mantenere l'allargamento dei plateatici per tutto l'inverno, cioè per i mesi in cui la crisi toccherà il culmine, è la prima cosa da fare». In questo modo si aiuterebbero le attività economiche «permettendo loro di lavorare al meglio e il più possibile» senza «misure punitive che stonerebbero particolarmente in questo momento storico».

Ma il punto fisso di Tosi continua ad essere Agsm-Aim. L'azienda controllata dal Comune di Verona e dal Comune di Vicenza «sta guadagnando cifre mostruose, ai limiti dell'immorale», ha concluso il candidato di Forza Italia, convinto che sia «doveroso che una parte degli utili di Agsm-Aim sia reinvestito per abbassare le tariffe a famiglie e imprese. È una questione etica oltre che sociale».