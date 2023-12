Approvato il bilancio di previsione del Comune di Bardolino: «Aliquote invariate e nuove opere pubbliche»

Nella seduta del 21 dicembre scorso, sono state approvate dal Consiglio comunale di Bardolino le aliquote dell’Imu, dell’addizionale Irpef, la tassa di soggiorno e di servizi a domanda individuale (mensa, trasporto scolastico, servizi educativi, pasti, parcheggi). Aliquote e tariffe che, secondo quanto è stato riferito dal Comune, rimarranno invariate: «Il basso tasso di indebitamento e l’attenzione all’equilibrio della spesa corrente - ha sottolineato l’assessore al nilancio, Marcello Lucchese - hanno permesso di far fronte all’incremento delle spese fisse e continuative a causa dell’alto tasso di inflazione degli ultimi due anni e dell’incremento delle spese energetiche».

In base a quanto riportato in una nota del Comune, la previsione in entrata, per l’addizionale comunale Irpef, si attesta a circa 300.000 euro, mentre l’Imu, che rappresenta l’entrata principale, si attesta a 4,2 milioni di euro. Infine, la previsione per l’imposta di soggiorno è di 1,9 milioni di euro. Sempre dall'amministrazione di Bardolino fanno sapere che «nessun aumento è previsto per i servizi a domanda individuale, come la mensa, l’animazione estiva per i minori, le attività integrative scolastiche, il servizio di scuolabus e la gestione e distribuzione dei pasti agli anziani».

Durante la seduta sono state approvate anche le spese di investimento per il 2024. In base a quanto si apprende, gli interventi principali riguarderanno la manutenzione straordinaria di strade e illuminazione pubblica (per 560.000), l’ampliamento del distaccamento dei vigili del fuoco (500.000 euro), la realizzazione della nuova sede del comando di polizia stradale (575.000 euro), la manutenzione straordinaria del porfido in piazza Matteotti (200.000 euro), l’asfaltatura delle strade (165.000 euro) e i lavori di sistemazioni idrauliche del territorio (100.000 euro).

In base a quanto è stato annunciato, saranno inoltre completati gli investimenti avviati nel 2023, come la manutenzione straordinaria della scuola media monumentale, il marciapiede in via Costabella, strada del Brol e Castelletto, il completamento dei bagni pubblici. Infine, nella stessa seduta, è stato acquisito al patrimonio comunale il cinema teatro Corallo di via Fosse, prima di proprietà della parrocchia, e sono stati fissati per il 2025 i canoni di leasing della nuova scuola dell’infanzia e nido integrato di Bardolino "De Gianfilippi", per la quale i lavori dovrebbero iniziare a breve.

«Grazie al lavoro degli uffici e alla squadra di amministratori comunali, che ringrazio, siamo riusciti a programmare nuove opere importanti per il paese e a mantenere invariate le tariffe per i cittadini - ha sottolineato il sindaco Lauro Sabaini -. È un traguardo non scontato, frutto di impegno da parte di tutti, che ci sprona a iniziare il 2024 con slancio».