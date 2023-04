Agsm-Aim e l'intricato affare Compago, «Tommasi sta con Quaglino o con il PD?»

Dopo che anche il Partito Democratico ha espresso perplessità sull'acquisto di Compago da parte di Agsm-Aim, le minoranze hanno alzato il volume delle loro critiche per un'operazione che ha avuto aspre ripercussioni politiche e legali.

Un'asprezza ancora indigesta soprattutto a Verona Domani e alla Lega, le due forze politiche che esprimevano il presidente di Agsm-Aim Stefano Casali e la consigliera Francesca Vanzo. Casali e Vanzo, proprio in seguito allo stop dell'affare Compago, furono rimossi dal sindaco Damiano Tommasi, che chiamò al loro posto Federico Testa come presidente e Angela Broglia come consigliera.

La revoca delle nomine a Casali e Vanzo è una ferita ancora aperta. Ferita che in questi ultimi giorni ha fatto ancora più male nel leggere che l'attuale cda di Agsm-Aim ha rimesso mano all'operazione Compago, ragionando se sia vantaggiosa o meno l'acquisizione della holding milanese che opera nel settore del gas. Un'acquisizione che l'estate scorsa sembrava fatta, con il 35% di Compago inglobato in Agsm-Aim. L'affare è stato poi stoppato, dando il via ad una serie di eventi che portò al cambio del cda dell'azienda controllata dai Comuni di Verona e di Vicenza.

Dopo lo stop, ora Agsm-Aim ripensa a Compago, ma senza il benestare del Partito Democratico, partito che sostiene l'attuale sindaco Tommasi. Un intervento, quello del PD, che ha infiammato il presidente di Verona Domani Matteo Gasparato ed il consigliere comunale della Lega Nicolò Zavarise. «Vogliamo conoscere la posizione ufficiale e definitiva dell’amministrazione comunale - hanno dichiarato Gasparato e Zavarise - È quella del PD o quella del sindaco Tommasi? Quanto durerà ancora l'inaccettabile silenzio del primo cittadino su questa vergognosa pagina che sta offuscando la centenaria storia della società di Lungadige Galtarossa? Per noi, la soluzione è semplice e chiara: vogliamo subito dimissioni di Stefano Quaglino».

Quaglino è il consigliere delegato che ha lavorato all'operazione Compago e che si è scontrato con Casali quando l'operazione è stata sospesa. Solo che Casali e Vanzo hanno perso il loro posto nel cda di Agsm-Aim, mentre Quaglino è stato riconfermato da Tommasi. «L'amministrazione di Verona fino ad oggi o ha fatto finta di nulla su quello che stava succedendo o ha addirittura difeso il principale responsabile di questa gravissima situazione - è la posizione di Gasparato e Zavarise - E il PD cosa fa? Attacca il vecchio cda dicendo che è opportuna un’azione di responsabilità contro lo stesso, non citando neppure l’autore e il colpevole di questa assurda e pesante situazione, l'amministratore Quaglino. Peccato che in caso di azione di responsabilità contro la precedente governance, proprio l’amministratore sarebbe parte in causa, facendone a pieno titolo parte e avendo ricevuto numerose volte, anche recentemente e pubblicamente, il pieno appoggio e la fiducia incondizionata da parte del sindaco Tommasi. Inoltre, l'operazione Compago non è mai stata votata e quindi deliberata dall'ex cda. E Casali e Vanzo, insospettiti dai numerosi punti poco chiari e dai dubbi legati al progetto Compago avevano disposto un'accurata verifica sul caso. Proprio per questo furono cacciati da Tommasi».

Ed anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marco Padovani vorrebbe che il sindaco intervenisse chiaramente su questa vicenda. «Tommasi ci dica perché continua a sposare l'operato di Quaglino e soprattutto perché ha revocato i consiglieri che hanno contribuito a bloccare l’operazione Compago e che hanno pure disposto indagini interne ravvisando anomalie - è la richiesta di Padovani - Ritengo che il continuo nascondersi del sindaco è politicamente deplorevole».