Agsm-Aim, prudente riapertura dell'affare Compago. Ma il mercato è cambiato

Torna l'appetito di Agsm-Aim per Compago.

L'estate scorsa, tramite la controllata Agsm-Aim Energia, il gruppo in mano ai Comuni di Verona e di Vicenza aveva messo in piedi una trattativa per l'acquisto del 35% della holding milanese che opera nel mercato di luce e gas. Un'operazione che, stando ai valori dell'estate scorsa, era giudicata favorevolmente. In autunno, però, quei valori sono cambiati e l'investimento per chiudere l'affare è sembrato troppo oneroso. L'operazione è stata quindi congelata e alla fine è saltata, con strascichi di natura politica e anche giudiziaria.

Ma ieri, 29 marzo, il consiglio di amministrazione di Agsm-Aim non ha voluto discutere delle inchieste della magistratura o delle nomine del sindaco Damiano Tommasi. Ieri, il cda ha ascoltato una relazione prodotta da Intermonte. La banca di investimenti indipendente, specializzata nel mercato italiano, ha fornito una «valutazione aggiornata dell'operazione Compago», ha comunicato Agsm-Aim. Una valutazione aggiornata perché il grande aumento dei prezzi delle materie prime ha sostanzialmente cambiato il mercato. A questo si è anche aggiunta la richiesta di garanzie da parte di chi vende proprio le materie prime ed il risultato è un «appesantimento della situazione finanziaria, con un naturale abbassamento della valutazione complessiva della società».

Il valore di Compago si è dunque abbassato ed il cda di Agsm-Aim ha fatto sapere che «su questa base si potrebbe riprendere la trattativa per l'acquisto della società».

L'azienda scaligero-vicentina ha però usato il condizionale perché la mancata chiusura dell'affare intavolato nell'estate scorsa ha generato una contenzioso con Compago. Per quasto, «Agsm-Aim ha deciso di effettuare anche un approfondimento legale per assumere la decisione su come procedere», si legge in coda alla nota diffusa dall'azienda.