Adige Docks, Tosi: «Ci si confronti coi proprietari per riqualificare l'area»

Rimane sempre la sicurezza l'argomento principale delle critiche mosse dal centrodestra veronese all'amministrazione comunale. L'ultimo spunto è stato l'episodio avvenuto nella zona dell'ex deposito ferroviario di Porta Vescovo, ribattezzato Adige Docks. Nonostante sgomberi e ordinanze, l'area rimane sempre insicura e pochi giorni fa una ragazza è stata aggredita da quattro malviventi, i quali hanno tentato di rapirle il cane per ottenere un riscatto.

«Il degrado di Adige Docks non si risolve a suon di ordinanze contro i nuovi proprietari dell’area, ma confrontandosi seriamente con loro, in modo che siano incentivati a investire per riqualificare quel sito. E se Tommasi se ne assumerà l’impegno, noi su questo saremo pronti a dargli una mano - ha dichiarato il deputato di Forza Italia Flavio Tosi - Adige Docks da anni è una vastissima area degradata e insicura. Ma ci sono nuovi proprietari che hanno voglia e possibilità di recuperare quell’area. Sindaco e amministrazione hanno il dovere di dialogare con loro. Anziché mettere ostacoli burocratici e paletti urbanistici troppo rigidi, il Comune definisca concretamente con la nuova proprietà quali possono essere le reali condizioni per la sostenibilità di un nuovo progetto pubblico-privato, che riqualifichi Adige Docks nell’interesse sia della città e del quartiere di Porto San Pancrazio che degli investitori».

Mentre per l'area Adige Docks, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Daniele Polato chiede «un presidio fisso delle forze dell'ordine, a carico dell’azienda e non dei cittadini, per proteggere il territorio da spaccio di droga, furti, aggressioni e auto danneggiate. È necessario agire in fretta prima che accadano ulteriori episodi che mettono a rischio l’incolumità delle persone».