Nuove misure di sicurezza per l'area Adige Docks: firmata l'ordinanza

Nell’area Adige Docks, l’ex deposito della stazione di Porta Vescovo a Porto San Pancrazio, sono in arrivo ulteriori misure di sicurezza.

Il Comune di Verona infatti ha comunicato che è stata emessa l’ordinanza sindacale che impone alla proprietà dell’area di provvedere ad eseguire una serie di azioni per migliorare la sicurezza urbana della zona garantendo così una migliore vivibilità dei residenti.

Ai primi interventi effettuati dalla proprietà nei mesi scorsi su richiesta dell’assessorato alla Sicurezza, intervenuto attraverso la polizia locale con una diffida a fine novembre in risposta alle segnalazioni di cittadini e residenti in merito ad un’area che, per vastità e conformazione, continua ad essere oggetto di fenomeni di occupazione abusiva e di microcriminalità, si sarebbe reso necessario aggiungere ulteriori tempestivi interventi.

L’ordinanza prevede che entro due settimane la proprietà provveda ad effettuare ulteriori abbattimenti delle strutture non necessarie al progetto di recupero dell’area presentato al Comune; che venga disposto un servizio di vigilanza continuativo e che vengano installate due telecamere collegate con la centrale della Polizia locale.