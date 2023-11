Adige Docks, proprietari diffidati per mettere in sicurezza stabili abbandonati

Dopo l'iniziale mappatura, è entrato nella fase operativa l'intervento con cui il Comune di Verona intende gestire la sicurezza negli immobili abbandonati e nelle aree degradate della città.

La polizia locale ha indicato le zone più a rischio, quelle cioè dove la presenza di edifici e aree in stato di abbandono rischia di diventare terreno fertile per fenomeni di occupazione abusiva e di microcriminalità.

Ora sono due le linee di intervento parallele che il Comune ha adottato. La prima è interna e punta ad efficientare le azioni dei diversi settori e degli uffici comunali coinvolti. La seconda identifica le aree a maggior rischio per le quali si stabilisce di procedere contattando la proprietà e, successivamente, presentando la diffida per la messa in sicurezza dell’immobile. E nel caso in cui le indicazioni della diffida non vengano rispettate, si procederà con l’emissione dell’ordinanza contingibile e urgente, per il cui mancato rispetto sono previste anche denunce penali.

Martedì scorso, 28 novembre, è stata notificata la diffida per la messa in sicurezza dell’area ai proprietari dell’ex deposito della stazione di Porta Vescovo, i cosiddetti Adige Docks. La proprietà ha 30 giorni di tempo per incrementare la vigilanza, la pulizia dell’area e procedere con l’eventuale abbattimento degli immobili laddove si riscontrassero occupazioni abusive.

Altri siti a rischio sono stati già individuati e tra questi c'è l'area dell’ex Cardi, ma le priorità di intervento saranno condiviso con il prefetto e il questore.

«Quello in corso è un processo nato da diversi mesi e che adesso sta entrando nella fase più operativa e stringente - ha spiegato l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi -. Si tratta di attività che puntano a migliorare la sicurezza di alcune aree e edifici in disuso che, per caratteristiche e posizione, sono più facilmente a rischio insicurezza. Un processo complesso, che coinvolge diversi attori e che naturalmente avviene in stretto contatto con le forze dell'ordine e con la polizia locale che attua una vigilanza dei siti più sensibili».