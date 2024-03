Nuovo sgombero nell'area Adige Docks, 9 persone denunciate e via alla demolizione

Va avanti l'attività di controllo del territorio della polizia locale di Verona, che nella mattinata di giovedì ha svolto un’importante operazione di sgombero nell’area Adige Docks, l’ex deposito della stazione di Porta Vescovo a Porto San Pancrazio in via Porto San Michele. L’intervento è scattato in seguito alle nuove segnalazioni da parte dei residenti, e dopo l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente notificata mercoledì alla proprietà dell’immobile.

All’interno del sito, dove sono in corso lavori di demolizione come disposto dall’Amministrazione comunale a causa del degrado e delle scarse condizioni igienico-sanitarie riscontrate, sono state trovate 9 persone con letti e bivacchi, già note per reati di spaccio e contro il patrimonio.

Gli agenti della Locale hanno inoltre recuperato 2 cani, un cucciolo di pittbull e un meticcio pastore tedesco, anch’essi presenti nell’area. Tutte le persone, dopo essere state fotosegnalate in questura, saranno denunciate per invasione di edificio.

«Mi congratulo con la polizia locale per la brillante operazione che, affiancandosi a quanto sino ad ora fatto e sulla recente ordinanza sindacale, concorre sia alla bonifica del sito sia all’individuazione di soggetti pluripregiudicati – afferma l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. Attendiamo ora la messa in atto di quanto indicato alla proprietà, consapevoli che una soluzione definitiva potrà ottenersi solo con l’avvio delle opere di riqualificazione dell’area ormai da molto tempo prospettate».