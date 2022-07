Al via una settimana di caldo rovente: anche Verona tra le città da bollino rosso

Prevista una nuova ondata di caldo eccezionale anche in Italia per questa settimana. In base a quanto indicato da Carlo Migliore di 3BMeteo.com è in arrivo «una seconda ondata di caldo» che «inizierà da metà settimana e che raggiungerà la sua massima espansione sul nostro territorio nell'arco del weekend e che potrebbe protrarsi fino ai primi giorni della settimana successiva». In una prima fase, tra lunedì, martedì e mercoledì, «l'anticiclone africano si spingerà prevalentemente sull'Europa centrale e settentrionale lambendo solo l'Italia con la sua parte più calda».

In una seconda fase, invece, a partire da giovedì e in particolare nel corso del weekend, è prevista «una seconda fiammata africana in risalita dall'entroterra algerino che punterà verso nordest investendo progressivamente tutta la Penisola». È possibile che si raggiungano «valori prossimi ai 40°C nelle zone interne della Sardegna, nell'entroterra centrale tirrenico e nelle città della Val Padana».

Durante il fine settimana si prevede inoltre «un ulteriore aumento termico che potrà vedere la soglia dei 40°C superata al Nord e presente in modo sparso anche al Centro ed al Sud». Tra le città da bollino rosso figurano «Milano, Piacenza, Mantova, Bologna, Ferrara, Padova, Verona, Firenze, Perugia, Terni, Roma, Napoli, Foggia e Cosenza».