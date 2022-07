Cosa fare a Verona e provincia nel weekend dal 15 al 17 luglio 2022

Che abbiano una notorietà grande o piccola, saranno tutti interessanti gli artisti che in questo fine settimana saliranno sui palcoscenici della provincia di Verona. Sul territorio scaligero è in programma un altro weekend ricco di appuntamenti. Con gli eventi in programma da venerdì a domenica ci si potrebbe riempire più di un'agenda. Impossibile, dunque, segnalarli tutti, ma qui di seguito sarà possibile conoscere quelli di maggior rilievo.

GLI EVENTI TOP: ERMAL META, BENNATO E PAOLINI

Tre artisti di grosso calibro faranno tappa nel Veronese in questi giorni. Per gli amanti della musica, Ermal Meta si esibirà al Castello di Villafranca venerdì 15 luglio. Ed il giorno successivo sullo stesso palco salirà Edoardo Bennato.

L'Estate Teatrale Veronese, invece, riporterà Marco Paolini al Teatro Romano di Verona. Venerdì 15 e sabato 16 luglio, Paolini metterà in scena la prima nazionale del suo spettacolo "Boomers", una rivisitazione del suo fortunato "Bestiario Veneto".

SAGRE & FESTE

Il "Giardino delle Bionde" a Nogara

Da venerdì 15 a martedì 19 luglio, torna la festa più "bionda" della Bassa Veronese, in occasione dell'Antica Sagra del Carmelo. L'appuntamento con musica dal vivo, birra e cucina tipica è al parco di Villa Raimondi.

Festa della Madonna del Carmine a Cavaion Veronese

E quella del 17 è la terza domenica di luglio, o come dicono a Cavaion la "tersa de lujo", giorno attorno al quale si celebra la Festa della Madonna del Carmine. Festa che dopo lo stop forzato a causa del coronavirus torna nella Corte Teatro Torcolo con diverse proposte artistiche, musicali ed enogastronomiche. Da venerdì 14 a lunedì 18 luglio, chioschi aperti dalle 19, musica dalle 21 e luna park in Piazza del Mercato.

Notte bianca a Bussolengo

Sabato 16 luglio a Bussolengo torna la Notte Bianca con musica, sport, negozi, locali e stand enogastronomici aperti dalle 19 fino a tarda notte.

FESTIVAL E RASSEGNE

Il weekend del Mura Festival

Tanti eventi si sono alternati al Mura Festival di Verona e tante sono le proposte per il weekend. Venerdì 15 luglio alle 21.30 suonerà la JazzSet Orchestra, sabato 16 luglio si balla sulle note della canzoni di Vasco Rossi con la Zero 45 Band. e domenica 17 luglio, alle 20.30, l'aperitivo al tramonto sarà accompagnato dal performer Joe Sanketti.

In più, anche teatro. Al Teatro dell’Orecchione del Bastione di San Zeno, venerdì 15 luglio alle 21, la Compagnia Evoè! sarà in scena con "Giullarando".

Il cinema del Bridge Film Festival

Si è aperto il 13 luglio e si concluderà sabato 16 luglio il Bridge Film Festival che anche in questa nona edizione anima Verona con documentari, cortometraggi, workshop e incontri di cinema, concerti, performance ed esposizioni artistiche.

Musica e danza per l'Estate a Villa Spinola

La Notte Bianca di sabato non sarà l'unico evento del fine settimana a Bussolengo. Venerdì e domenica ci saranno due appuntamenti culturali a Villa Spinola. Il primo, venerdì 15 luglio alle 21, con la Synphonic Band del Conservatorio di Verona. Domenica 17 luglio, sarà la danza ad essere protagonista con l'hip hop di Im|Perfect proposto dalla compagnia Bfb Squad,

Musica celtica nell'Estate al Lazzaretto

Nel calendario dell'Estate al Lazzaretto di Verona si legge che sabato 16 luglio alle 21.10 è in programma uno spettacolo di musica celtica dal titolo "Viaggio tra le corde" con l'Ensemble Corde Celtiche.

TEATRO

Tre palchi per il Teatro nei Cortili

Il teatro amatoriale a Verona ha acceso le luci anche sul Cortile Montanari, aumentando così l'offerta al pubblico. Proprio nel Cortile Montanari, fino al 16 luglio, sarà possibile assistere allo spettacolo "Andrà tutto bene" della compagnia teatrale Tiraca. Mentre da domenica 17 luglio arriva "L'odissea infinita" di Trixtragos Teatro. Fino al 19 luglio, al Cortile di Sant'Eufemia, è sempre in scena il musical "Bacialo Kate!". Infine al Cortile di Santa Maria in Organo, fino al 16 luglio, la Gad Renato Simoni replica "Cinquanta e non li dimostra". Mentre da domenica la scena sarà tutta per la Gtv Niù e il suo "In panne".

Teatro contro la mafia a San Giovanni Lupatoto

Sabato 16 luglio, alle 21, al Parco di Cà Sorio di San Giovanni Lupatoto, Matàz Teatro mette in scena lo spettacolo "Rita e il giudice" con Evarossella Biolo.

ESCURSIONI

Verona Noir

Veneto Segreto organizza un tour serale tra le misteriose sfumature di Verona. La visita può essere fatta sabato 16 luglio alle 19.30 o alle 21.30 e dura circa 90 minuti. Il ritrovo è all'Arco dei Gavi.

Torna CantiViandanti

Il cantante e arpista Matteo Zenatti propone anche questa estate le sue passeggiate lungo i territori della Val d'Illasi accompagnate da musica medievale. Il primo appuntamento è sabato 16 luglio, con un'escursione di circa due ore attorno al colle Precastiol sopra Tregnago.

PRANZI E CENE

Cena salentina a Villafranca

Sabato 16 luglio avrà suoni e sapori salentini a Villafranca di Verona. Alle 20.30 è in programma una cena con prodotti tipici del Salento nella cortile interno del negozio "La buona terra". Per chi fosse interessato, la cena è anticipata alle 19.30 da uno stage di pizzica e sarà seguita dal concerto dei Salento Beat.

Pranzo estivo a Peschiera del Garda

È aperto solo ai single il pranzo estivo organizzato per domenica 17 luglio alle 13 al Tortuga Caffee & Restaurant. Un appuntamento pensato per uomini e donne non impegnate sentimentalmente e che hanno voglia di fare nuove conoscenze.

