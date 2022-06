Tanti eventi estivi a Bussolengo con la rassegna "Estate a Villa Spinola" e la "Notte nelle Piazze"

Si è svolta a Bussolengo, presso la sala civica Elio Bonizzato, la presentazione ufficiale dei prossimi eventi che animeranno l'estate bussolenghese: “Estate a Villa Spinola” e “Notte nelle Piazze”. Di grande rilievo il cartellone della rassegna “Estate a Villa Spinola” che da venerdì 24 giugno a mercoledì 27 luglio proporrà un mese intero di concerti, spettacoli, incontri letterari e musica. “Notte nelle Piazze” invece animerà ben quattro piazze del paese la notte del 25 giugno.

Il progamma

Tra gli eventi in programma nella rassegna estiva di Estate a Villa Spinola ricordiamo:

“Nei sogni nessuno è monogamo”, venerdì 1 luglio. Il rapper Dargen D’Amico presenta il suo ultimo album. Tra le canzoni presenti, D’Amico porterà “Dove si balla”, con cui ha calcato il prestigioso palco dell’Ariston e che è diventato un vero e proprio tormentone con oltre quindici milioni di stream totali sulle piattaforme digitali, che attualmente occupa la quinta posizione di Spotify Italia ed è alla quarta posizione della classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio, e la cover di “La Bambola”, presentata durante la quarta serata del Festival.

Il programma completo di “Estate a Villa Spinola” è disponibile sul sito del Comune. Per il concerto di Dargen D’Amico, per la serata omaggio a Mogol e per lo spettacolo di Max Angioni, c’è una promozione dedicata ai residenti del Comune di Bussolengo, che potranno acquistare biglietti a 12 euro presso il negozio Gong, in via De Gasperi.

La “Notte nelle Piazze” sarà una festa all'insegna del gusto, della musica e del divertimento. Sono ben quattro le piazze coinvolte, tre a Bussolengo e una a San Vito al Mantico. Ciascuna piazza con un menù diverso e uno spettacolo dal vivo. La centrale Piazza XXVI Aprile sarà dedicata ai prodotti della cucina veronese con il celebre risotto al tastasal. A far ballare tutti Joyland con “Don’t stop the party” e le migliori hit degli anni 90.. In Piazza dello Zodiaco spazio alla cucina bavarese: per gli amanti dei sapori decisi non mancheranno stinco di maiale, wurstel e buona birra. Qui si esibiranno i Novel, gruppo di quattro ragazzi di Verona e Mantova che ha partecipato ad Area Sanremo nel 2016 e a XFactor 12. In Piazza del Grano, per tutti gli amanti della danza, ci sarà lo splendido spettacolo di quattro scuole di danza bussolenghesi: Associazione Centro Danza Arabesque, Fisicamente; Ritmo Doble e Rock on the Pole. Spazio anche allo street food con il food truck. Piazza Caduti in Guerra a San Vito al Mantico sarà la piazza per gli amanti del BBQ con specialità come pulled pork e hamburger, conditi dal divertimento dello spettacolo dei Sangue Blues, che proporranno il loro repertorio che spazia dalla Blues Brothers Band fino ai classici del blues. Il programma dell’evento è disponibile a questo link sul sito del Comune.

«"Notte nelle Piazze" ed "Estate a Villa Spinola" - ha spiegato il sindaco Roberto Brizzi - sono i primi due eventi con cui Bussolengo si prepara ad accogliere al meglio l’inizio dell’estate. Ogni anno ci impegniamo per offrire una stagione estiva ricca di opportunità ed eventi per accontentare i gusti di tutti. Si parte alla grande con la rassegna a Villa Spinola che vede ospiti di prestigio ed ha il lustro di poter godere di una location suggestiva e unica, la nostra bellissima villa, che quest'anno si presenta anche con il nuovo percorso pedonale per l'accesso al parco da poco ultimato. Ad aprire la rassegna sarà il Corpo bandistico Città di Bussolengo, che quest'anno festeggia i 170 anni, un traguardo che ci rende molto orgogliosi. Con “Notte nelle Piazze”, giunta alla seconda edizione, potremo vivere una serata estiva nelle nostre piazze, condividendo divertimento, musica e buon cibo».

«Dopo il successo delle passate edizioni - afferma l’assessore alla Cultura Valeria Iaquinta - abbiamo voluto fortemente essere presenti nuovamente a Villa Spinola con la rassegna estiva. Non abbiamo mai rinunciato alla rassegna nonostante la pandemia e quest'anno torniamo con un programma davvero ambizioso che inizierà venerdì 24 giugno e terminerà mercoledì 27 luglio. Viaggeremo tra letteratura, musica, cinema, teatro, cabaret e danza. Non vediamo l’ora di condividere queste bellissime serate nel contesto straordinario che è Villa Spinola. Molti eventi saranno a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Avremo artisti di fama nazionale e internazionali e nomi di primo piano e di grande richiamo per il pubblico con un’attenzione in più quest'anno per i giovani».

«L’estate bussolenghese - sottolinea Massimo Girelli, assessore con delega alla Promozione del territorio e alle Manifestazioni - si inserisce dopo i successi degli eventi primaverili. E prima del ricco cartellone di “Estate a Villa Spinola” per iniziare la stagione in allegria, ci troveremo sabato 25 giugno per la seconda edizione di “Notte nelle Piazze”. Un evento nato dalla sinergia tra il Comune di Bussolengo, la Pro Loco di Bussolengo, sempre attiva e collaborativa e il Distretto del Commercio La Rosa di San Valentino Eternamore, insieme ai nostri commercianti. Anche quest’anno insomma abbiamo pensato a un mix di eventi e manifestazioni per non farvi mancare nulla e vi aspettiamo per una piacevole estate bussolenghese».