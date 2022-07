Musica, sport, negozi e locali aperti e stand enogastronomici: è Notte Bianca a Bussolengo

Sabato 16 luglio a Bussolengo torna la Notte Bianca con musica, sport, negozi, locali e stand enogastronomici aperti fino a tarda notte per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Come ogni notte bianca da tradizione, locali e negozi saranno aperti per lo shopping fino a tardi, con sconti e promozioni speciali per i visitatori. E il buon cibo sarà protagonista: i migliori food truck delizieranno i passanti con secondi piatti, panini e patatine. Immancabile lo stand della Pro Loco dove i volontari prepareranno ottimi arrosticini con patatine e birra. Nelle vie del centro saranno aperte osterie, locande e pizzerie per gustare ottimi piatti e drink.

Grazie alla presenza delle Associazioni sportive del territorio inoltre sarà possibile mettersi alla prova con lo sport. E naturalmente non mancherà la buona musica con le esibizioni di un trio d'archi molto particolare, della Shooting Cow Rock & Roll Band e dei 2TRE8.

In Piazza XXVI Aprile ci sarà lo spettacolo di danza "Notte d'Oriente" seguito da Joy Land, con le migliori hit dagli anni 90 ad oggi.

«La Notte Bianca del 16 luglio - afferma l'assessore alla promozione del territorio e alle manifestazioni Massimo Girelli - avrà un bel programma fatto di divertimento e proposte gastronomiche frutto dell’ottima collaborazione con la nostra Pro Loco, grazie alla quale possiamo dare vita a eventi e manifestazioni importanti per il paese come questo. Sarà una bella occasione per dare visibilità alle attività commerciali e mettere in mostra le eccellenze dei nostri ristoranti, bar e negozi. Per questo abbiamo pensato di offrire al pubblico un mix tra sport, specialità culinarie e bella musica che li accompagneranno nello shopping notturno. Ringrazio tutte le persone impegnate nell’organizzazione a cominciare dai tantissimi volontari iscritti alla Pro Loco che si danno da fare per garantire la buona riuscita della Notte Bianca. Vi aspettiamo sabato 16 luglio per una bella serata a Bussolengo».

«Dopo tre anni - aggiunge la presidente della Pro Loco Marcella Dall’Oca - torna la Notte Bianca a Bussolengo targata Pro Loco. Le principali vie e piazze del centro del paese saranno chiuse alla viabilità per ospitare molti punti di intrattenimento per grandi e piccini, organizzati prevalentemente dalle nostre attività commerciali: ci saranno sfilate di moda, dj set, musica live e tanti punti enogastronomici. Presenti anche molte associazioni del territorio, di volontariato, sportive, di danze e il Corpo Bandistico della Città di Bussolengo. che aprirà le danze con 30 elementi che sfileranno da via de Gasperi per arrivare in Piazza XXVI Aprile. Non mancherà ovviamente lo stand Pro Loco dove i nostri cuochi prepareranno per un sacco di stuzzicherie».