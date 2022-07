In Corte e Teatro Torcolo torna la Festa della Madonna del Carmine di Cavaion

Nel cuore di Cavaion Veronese torna la Festa della Madonna del Carmine - Tersa de Lujo, giunta alla 290esima edizione.

Si riparte dalla location del 2019, Corte e Teatro Torcolo, con la sinergia tra Pro Loco, Comune e associazioni cavaionesi a garantire lo svolgimento della manifestazione che, tra offerte artistiche e musicali, punterà forte sulle proposte enogastronomiche.

«Come per la festa degli asparagi a maggio - ha detto il presidente della Pro Loco San Michele Franco Lonardi - anche per la Tersa de Lujo è tempo di ripartire a pieno regime. Certo, facendo il passo lungo come la gamba: la location è collaudata, gli spazi sono ampi e per la sicurezza di tutti si rinuncia a qualche tavolo in più. L'importante è poter passare quattro giorni in allegria e in compagnia, aprendo le porte del nostro paese agli ospiti che, complice la bella stagione, non mancheranno».

All’entusiasmo del presidente fa eco il primo cittadino Sabrina Tramonte: «Non c’è davvero pace tra un'emergenza e l'altra, e questo i cittadini lo avvertono: dopo la pandemia, ora abbiamo la guerra in Europa, il rincaro energetico e la siccità che morde anche i nostri territori. Ma allo stesso tempo, sia la nostra comunità che gli ospiti che stanno frequentando con grande ritmo le nostre strutture ricettive hanno voglia di convivialità e di belle serate sotto il cielo stellato, in una corte come quella del Torcolo sempre carica di fascino».

IL PROGRAMMA

Giovedì 14 luglio: alle 20, premiazione del decimo Concorso Trofeo "Corte Torcolo" Vino Bardolino Classico Doc e del tredicesimo Concorso Trofeo "San Michele" Vino Bardolino Chiaretto Spumante Doc. A seguire cena in Corte Torcolo.

Venerdì 15 luglio: alle 18.30, inaugurazione 26esima edizione di "Presenze Artistiche Cavaionesi" presso Corte Torcolo aperta dal venerdì al martedì dalle 19 alle 23. Alle 19, apertura chioschi. Alle 21.30, CRYSTAL CLUB DJS, musica dance dagli Anni '70 ad oggi.

Sabato 16 luglio: alle 18, escursione serale sulle colline di Cavaion per ammirare il tramonto, rientro previsto per le 20.30. Alle 19, apertura chioschi. Alle 21, SANGUE BLUES, rythm’ blues band.

Domenica 17 luglio: alle 19, apertura chioschi. Alle 20, esibizione delle majorettes Le Perle di Cavaion Veronese. Alle 21, TIZIANO TONELLI - musica liscio.

Lunedì 18 luglio: alle 19, apertura chioschi. Alle 21, JUNK BARREL, musica rockabilly, country e rock’n’roll.

Durante la manifestazione il luna park sarà situato nella Piazza del Mercato.