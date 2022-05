Edoardo Bennato in concerto al castello scaligero di Villafranca di Verona

Si arricchisce con la presenza di un altro cantautore il Villafranca Festival al castello scaligero di Villafranca di Verona. Il 16 luglio 2022 alle ore 21.15 arriva il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto dibuoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana della gente, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l’amore. Edoardo Bennato torna live con un concerto ad alto contenuto Rock&Blues proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album “Non c’è”.

Due ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico per un evento da vivere dall’inizio alla fine. Un’esperienza emozionale con brani e melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo a cui sarà difficile resistere; per ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all’anima.

Foto di Daniele Barraco