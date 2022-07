Mura Festival, tutti gli eventi in programma fino a domenica 17 luglio

Al Mura Festival nella seconda settimana di luglio arrivano i gipsy market, che vanno ad arricchire i tanti appuntamenti della manifestazione ideata e promossa dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco.

Tante saranno le novità anche in ambito culinario: le delizie di La Mia Polpetta, croccanti proposte dorate e arrosticini di Siamo Fritti, hamburger di Mr and Mrs Faboulos e Celestino Food Truck con pizza fritta, parmigiana burger e arancini di riso che portano con la mente in Sicilia.

L'area food truck è attiva dal martedì alla domenica dalle 18 alle 24.

MUSICA

Martedì 12 luglio prosegue "Listen & Buy incontra Vinili su Tela", attività di ascolto, selezione e mercatino del vinile. Il dj ospite è il noto Paolo Martini, accompagnato dall’artista Stephanie Ocean Ghizzoni e le sue opere d’arte live.

Mercoledì 13 ritorna "Gin 'n' Jazz" alle 21 con il trio musicale composto da Stefano Benini, Nicola Monti e Diane Peters. Eleganti note di jazz, da gustare sorseggiando cocktail a base di gin premium italiani, sempre più di tendenza tra estimatori e grande pubblico. Aromatici Gin Tonic, disponibili in due ricette esclusive realizzate mixando Giulian Gin di Zanin e toniche aromatizzate Fever Tree.

Giovedì 14 luglio dalle 21 serata speciale "Storytellers" con il compositore, autore, produttore ed editore Daniele Bengi Benati.

Nel weekend spazio alla musica live. Dalle 21.30 di venerdì 15 luglio imperdibile appuntamento con lo swing anni '30 di JazzSet Orchestra, dalle sonorità crooner, passando dal jazz & blues. Un’orchestra di 25 musicisti dello swing ma che spazia anche nel blues, nel rhythm and blues, latin jazz, jazz melodico, senza tralasciare il cantato di autori storici come Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Georg Gershwin, Cole Porter ed altri. Sabato 16 luglio si balla a ritmo rock con la Zero 45 Band e il suo tributo a Vasco Rossi. Si chiude domenica 17 luglio con l’appuntamento alle 20.30 con l’aperitivo al tramonto sulle note del performer Joe Sanketti.

STAND UP COMEDY

Seconda serata nel segno della comicità al Mura da Ridere mercoledì 13 luglio alle 21 con la stand up comedy di Eleazaro Rossi nel nuovo esilarante tour "L’ora di Religione", al Teatro dell’Orecchione del Bastione di San Zeno.

TEATRO

Al Teatro dell’Orecchione del Bastione di San Zeno prosegue la rassegna "Bastioni in Scena". Venerdì 15 luglio alle 21 la Compagnia Evoè! sarà in scena con "Giullarando", le avventure di un giullare racconta storie del popolo al popolo, storie antiche ma sempre attuali contro le ingiustizie.

SPORT AND KIDS

Sport per tutte le età e per tutti gusti al Bastione di San Bernardino: il pilates con Silvia Barbieri il lunedì sera alle 19.15 e il mercoledì alle 13.15. Il giovedì, alle 18.45, attività di pilates/tone up. Lunedì e giovedì alle 19, il venerdì alle 13.30, il sabato alle 11, e in un appuntamento speciale martedì anche alle 7, attività con yoga Vinyasa. Il mercoledì 13 luglio alle 18.30 Odaka Yoga Flow e alle 19 Yoga Anukalana di Eleonora. Jumping fitness con Pierpaolo Savio la domenica alle 11, e alle 11.30 Pilates e stretching posturale. Giovedì 14 luglio, nel pomeriggio, le attività della Palestra Optima, rivolte sia ai giovanissimi che ai più grandi: Yoga per bambini dalle 17.30 e psicomotricità per la terza età dalle 18.30. Il sabato mattina Music together babies di La chiave Magica alle 10 e Music together mix – ages alle 11.15. La domenica mattina, dalle 10, attività che coinvolgerà i bambini e le loro famiglie in un primo approccio allo yoga con Semini di Yoga a San Zeno.

Tutto il calendario di appuntamenti e attività, in continuo aggiornamento, è consultabile al sito www.murafestival.it.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.