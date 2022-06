Il teatro amatoriale torna nei cortili di Verona per tutta l'estate

Verona Passione Teatro, il contenitore voluto dall'Amministrazione comunale per identificare il lavoro e la ricchezza delle compagnie amatoriali scaligere, torna con 174 serate che accompagneranno l'estate dei veronesi. La storica rassegna "Teatro nei Cortili", organizzata dal Comune, è pronta ad animare i mesi più caldi. Dall'1 luglio al 7 settembre 2022, una ventina di compagnie si alterneranno in tre location: il tradizionale Chiostro di Sant'Eufemia, il Chiostro di Santa Maria in Organo e Cortile Montanari. In tutto verranno presentati 23 diversi spettacoli, dalla commedia alla prosa in musica, dal drammatico al comico. Già in prevendita i biglietti.

Il programma

1 - 7 luglio G.T. Einaudi – Galilei con "8 donne e un mistero", di Renato Baldi e Nicolo? Gazzaniga;

3 - 9 luglio La Pocostabile con "Tuti in campagna!" di Lucia Ruina e Mario Peretti;

9 - 16 luglio Gad Renato Simoni Aps con "Cinquanta e non li dimostra" di Maurizio Ravazzin e Cecilia Comencini;

10 - 19 luglio, Cmt Musical Theatre Company con "Bacialo Kate! Una bisbetica in scena", di Fabio Slemer;

12 - 16 luglio, Tiraca con "Andra? tutto bene" di Michela Ottolini;

17 - 20 luglio, Gtv Niu? con "In panne" diretto da Andrea Pellizzari;

17 - 23 luglio, Trixtragos con "L’Odissea infinita" diretta da Luigi Turri;

20 - 30 luglio Artefatto Teatro con "Il toy boy di nonna" di Fabrizio Piccinato;

21 - 24 luglio, La Maschera con "Attento alla cioccolata, Callaghan!" di Mauro Quattrocchi e Paolo Cattivelli, diretto da Giovanni Vit;

24 luglio - 2 agosto Micromega con "Il matrimonio era ieri" diretto da Enrico Matrella;

25 luglio - 2 agosto Compagnia Dell’arca con "Prima della prima. Il mondo fuori squadra" di Valerio Bufacchi;

31 luglio - 2 agosto Artefatto Teatro con "La dieta" di Fabrizio Piccinato;

3 - 15 agosto Estravagario Teatro con "Duparu?n" diretto da Alberto Bronzato;

3 - 15 agosto, Teatro Armathan con "La nonna" diretto da Marco Cantieri;

4 - 15 agosto Zeropuntoit con "Stasera mi butto" di Andrea Girardi;

16 - 19 agosto Estravagario Teatro con "Un uomo, un pianoforte, il mare" di Alessandro Baricco, diretto da Tiziano Gelmetti;

18 - 28 agosto Compagnia Giorgio Totola con "Non tutti i ladri vengono per nuocere" diretto da Massimo Totola;

18 - 27 agosto, Compagnia Gino Franzi con "Cuore matto, cronaca semiseria dietro le quinte" di Jessica Grossule;

20 - 22 agosto Gtv Niu? con "Evolviti Eugenia"diretto da Tiziano Gelmetti;

24 - 31 agosto Act Tabula Rasa con "La locandiera" diretto da Mirko Segalina e Ugo Tutone;

28 - 31 agosto Verbavolant con "La terra in prestito" di Stefania Zordan, diretto da Laura Mistero;

1 - 4 settembre Tiraca con "Te rangito o feto da solo" di Lanfranco Fossà, Gianluca Elponti e Luca Mattinzioli;

1 - 7 settembre La Bugia Aps con "L’ospite inatteso" diretto da Elena Merlo.

Informazioni e contatti

Il calendario completo è disponibile sul sito www.spettacoloverona.it. Il pubblico può contattare direttamente le compagnie per prenotare i posti e acquistare le prevendite.