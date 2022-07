Torna CantiViandanti. Primo incontro attorno al colle Precastiol, sopra Tregnago

CantiViandanti è un'iniziativa di Matteo Zenatti, cantante e arpista su strumenti storici. È una rassegna di passeggiate lungo i territori della Val d'Illasi, accompagnate da musica medievale.

Il primo appuntamento di quest'anno è sabato 16 luglio. La durata complessiva è di circa due ore, attorno al colle Precastiol, sopra Tregnago. Si sale e si scende un po', ma non è nulla di impegnativo. Bastano delle scarpe comode e dell'acqua.

Durante il tragitto si canterà e si racconterà di una "canso" del trovatore Raimbaut de Vaqueiras, Savis e fols, che sembra quasi una presentazione di questo musicista del XII secolo. È in provenzale, ma sarà tutto tradotto e spiegato.

Matteo Zenatti è reduce da un lungo percorso a piedi in Monferrato effettuato il mese scorso, dove ha cantato ogni sera in luoghi diversi le musiche di quel trovatore che visse effettivamente in quella zona.

