Pioggia e tromba d'aria in agricoltura, danni a coltivazioni e strutture

L'agricoltura veronese paga un conto salato per l'ondata di maltempo che ha colpito la provincia scaligera negli ultimi giorni con precipitazioni violente e vento. Coltivazioni sott'acqua, alberi e vigneti divelti, frutti sbattuti a terra, impianti antigrandine distrutti, serre e stalle scoperchiate ma la lista dei danni rischia di allungarsi. È quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti provinciale sugli effetti della devastante ondata di maltempo che con trombe d'aria, tempeste di grandine e nubifragi ha investito il Veronese, provocando danni incalcolabili nelle campagne.

Dopo le prime segnalazioni avvenute nelle zone vicine alla città, nella bassa Valpantena, Bussolengo e Pescantina, evidenzia Coldiretti Verona, con reti antigrandine divelte nelle stesse campagne già interessate dal precedente nubifragio per il quale ancora non si è conclusa la rilevazione dei danni, la violenta perturbazione ha interessato le località di Montecchia di Crosara e Roncolevà. In queste zone raffiche di vento hanno scoperchiato edifici e annessi rustici facendo volare serre e impianti di protezione delle colture. Danni a macchia di leopardo anche a vigneti nelle zone di Soave, Colognola ai Colli, Peschiera e Lazise.

«I nostri tecnici sono al lavoro per la valutazione dei danni, per l'assistenza alle aziende agricole e per poter attivare i sopralluoghi di Avepa, l'agenzia per i pagamenti in agricoltura della Regione Veneto» ha detto Giuseppe Ruffini, direttore di Coldiretti Verona. In questa fase stagionale la grandine è la più temuta dagli agricoltori per i danni irreversibili che provoca ai raccolti, ma in molte aziende anche le reti stese a protezione delle piante sono state devastate dalla furia del clima. Una furia che Coldiretti individua come conseguenza dei cambiamenti climatici.

(Grandine sulle piante di kiwi)