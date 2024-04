«Fatturato cresce in doppia cifra». Bilancio da record per Veronafiere

Con ricavi che superano i 120 milioni per tutto il gruppo e che sfiorano i 94 milioni per l'azienda capogruppo, è tornata solida la struttura finanziaria di Veronafiere, che con nuovi investimenti punta a far crescere ancora il proprio fatturato.

L'assemblea dei soci di Veronafiere ha approvato ieri, 24 aprile, all'unanimità i risultati consolidati del bilancio 2023, che registrano a livello di gruppo e della capogruppo il record storico di ricavi. Un risultato ottenuto senza aiuti di Stato o plusvalenze. «I numeri evidenziano la crescita a doppia cifra del fatturato a conferma della vitalità di prodotti ben presidiati, così come dei servizi sviluppati - ha commentato il presidente di Veronafiere Federico Bricolo - I ricavi del gruppo sono di grande rilievo e superiori anche ai risultati del 2019, anno pre-Covid, e si attestano a 120,5 milioni di euro, in crescita dell’11,8% rispetto al 2022. L'Ebitda è pari a 22,3 milioni di euro, in miglioramento del 25,9% rispetto al 2022, superando di 4,6 milioni di euro le stime di budget e registra un utile di 3,9 milioni di euro. Elemento di assoluta rilevanza, la generazione di cassa, solida anche grazie a evoluzione di circolante, ha ridotto sensibilmente e virtuosamente le dimensioni di indebitamento». E l'amministratore delegato di Veronafiere Maurizio Danese ha aggiunto: «Per quanto riguarda la capogruppo Veronafiere, i ricavi delle vendite e delle prestazioni per l’esercizio 2023 hanno raggiunto quota 93,8 milioni di euro, con un incremento del 16% (+13 milioni di euro) rispetto al 2022. L’Ebitda è di 14,1 milioni di euro, in crescita del 19,4% (+2,4 milioni di euro) sull’esercizio precedente. Il risultato netto al 31 dicembre 2023 rileva un utile di 2,3 milioni di euro. Tutto ciò è stato realizzato grazie alla combinazione di molteplici fattori, primo fra i quali la normalizzazione del calendario fieristico, finalmente stabile per la prima volta dal 2019. Un ritorno alla normalità che si riflette nella ripresa a pieno regime dell’attività di organizzazione diretta di rassegne, eventi e iniziative, congiuntamente a quella convegnistica-congressuale. Un esempio per tutti, lo svolgimento dopo 6 anni di assenza della rassegna internazionale Samoter dedicata al settore industriale delle macchine per costruzioni».

Nel 2023 si sono svolte complessivamente 50 manifestazioni, delle quali 39 nel quartiere espositivo di Veronafiere per un totale Italia di 770mila visitatori, 11mila espositori e una superficie netta espositiva di 567mila metri quadrati. Le 11 manifestazioni all’estero si sono svolte in sei Paesi (Brasile, Cina, Paesi Bassi, Perù, Serbia e Stati Uniti d’America).

I convegni ospitati nella struttura congressuale di Veronafiere sono stati 280 per 60.500 operatori partecipanti.

E l'introduzione del Piano strategico di sviluppo 2024-2026 ha fornito una guida chiara per valorizzare tutte le società del gruppo e per consolidare la presenza internazionale. Le azioni previste nel Piano, incentrate sulla crescita sostenibile, la presenza internazionale strutturata e lo sviluppo di servizi competitivi, hanno contribuito al successo del bilancio 2023 e hanno posto le basi per future performance positive.

«A fine periodo, nel 2026, il Piano prevede cinque nuove rassegne in portafoglio, investimenti per oltre 30 milioni di euro in infrastrutture, un aumento di 6 punti percentuali del margine lordo da gestione caratteristica così da attestarsi al +47%, un fatturato di 151,8 milioni di euro a +40% sul 2023 e un Ebitda di 41 milioni pari al 26,8% contro il 16,4% del 2023», ha evidenziato l’ad Danese. Il raggiungimento di questi obiettivi di crescita del prossimo triennio (2024-2026) poggia sugli asset distintivi di Veronafiere nel mercato fieristico internazionale, plasmati su un modello di business che ha nel fattore umano la chiave del proprio successo, e incardinati su quattro pilastri: crescita sostenibile del business nazionale; presenza internazionale strutturata; sviluppo di un’offerta di servizi e allestimenti completa e competitiva; utilizzo dei dati a supporto del business. Pilastri supportati da altrettante azioni, funzionali al raggiungimento degli obiettivi: semplificazione dell’assetto societario per valorizzare le fabbriche di prodotto; nuovo assetto organizzativo e investimento sulle persone; investimenti tecnologici, infrastrutturali ed efficientamento operativo; modello di business guidato da tematiche Esg (Environmental, Social e Governance). Una scelta quest’ultima che premia la conduzione responsabile dell’impresa, prevedendo l’adozione di pratiche per la salvaguardia dell’ambiente e di politiche interne attente all’uguaglianza e all’inclusione di ciascun lavoratore.