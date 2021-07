Lidl inaugura il nuovo supermercato «green» a San Martino Buon Albergo che ha portato 11 nuovi posti di lavoro

Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 680 punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale, prosegue a pieno ritmo il suo piano di sviluppo e festeggia oggi un bis di aperture, dal Nord al Centro: San Martino Buon Albergo e Latina. Per queste due inaugurazioni l’azienda ha sostenuto un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro e salgono, cosi?, a 18 i punti vendita aperti dall’inizio dell’anno ad oggi.

Il nuovo Lidl di San Martino Buon Albergo

Il nuovo store a San Martino Buon Albergo, che sorge nella prima provincia a Est di Verona in via Agostino Ottavio Luzzo 2, e? stato inaugurato questa mattina, giovedì 29 luglio 2021. Questa apertura segna «un importante risvolto dal punto vista occupazionale grazie alla creazione di 11 nuovi posti di lavoro». Per garantire la massima flessibilita? di servizio gli orari di apertura del nuovo punto vendita Lidl sono i seguenti: dal lunedi? al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 20. A favore della clientela e? presente un ampio parcheggio di oltre 150 posti auto.

Un supermercato green

La struttura, che si estende su un’area vendita di circa 1.400 metri quadrati, e? frutto di un progetto che pone «grande attenzione verso l’ambiente e all’efficienza energetica». L’edificio, infatti, rientra in «classe A3», e? dotato di ampie vetrate per «favorire la luminosita? naturale e dispone di un impianto fotovoltaico da 168 kW». Inoltre, sono state installate «luci a LED che consentono di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione». Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato «proviene da fonti rinnovabili e nel parcheggio e? a disposizione gratuitamente dei clienti una colonnina per il rifornimento di due auto elettriche».

Una spesa smart

Nel nuovo store si potra? vivere una nuova esperienza di spesa, all’insegna «della qualita?, della freschezza e della semplicita?». Anche il supermercato Lidl di San Martino Buon Albergo offre, infatti, «un ampio ventaglio di scelta per soddisfare le necessita? di tutta la famiglia: dalla cura della casa, all’igiene personale, fino ai prodotti per gli amici a quattro zampe». Inoltre, arricchiscono l’offerta tanti prodotti “to go” pronti al consumo, un reparto panetteria con «fragranti proposte dolci e salate e l’isola dedicata al pesce che comprende anche gustose pietanze sfuse, come la paella o il fritto misto». Infine, e? a disposizione una macchina per la spremuta di arancia che consente di preparare al momento comode bottigliette con succo freschissimo. Questo e? solo un assaggio del vasto assortimento, dal miglior rapporto qualita?-prezzo, che si rinnova ogni settimana con «promozioni imperdibili e prodotti ecosostenibili».