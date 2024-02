Tra costi e mancati incassi, l'impatto del Covid è stato di 143 euro per ogni veronese

Venezia è la citta italiana in cui l'emergenza pandemica da Covid-19 è costata di più. E tra le grandi città del Veneto, Padova è quella che è stata peggio ricompensata. Mentre al centro tra questi due estremi c'è Verona.

Come riportato da VeneziaToday, il capoluogo di regione del Veneto è quello che ha pagato il prezzo più alto per il Covid. L'impatto è stato calcolato dal Centro studi enti locali tra i comuni italiani con più di 150mila abitanti e si basa sui dati del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono stati ricavati dalla stima delle perdite di gettito dei comuni e dell’andamento delle spese connesse all'emergenza sanitaria. Sono stati quindi sommati i mancati incassi della tassa di soggiorno e di altre imposte comunali, come l'Imu e le occupazioni di suolo pubblico, con i costi connessi alla pandemia, come le sanificazioni o l'acquisto dei dispositivi per il distanziamento sociale.

Complessivamente, la pandemia di Covid-19 ha colpito le maggiori città italiane per 2 miliardi di euro. In valori assoluti, Venezia è terza in Italia con un costo complessivo di 177,1 milioni di euro. Un costo che, se rapportato al numero di residenti, rende Venezia la grande città italiana con il peggior impatto economico per il Covid, costato ad ogni abitante circa 703 euro. Al secondo posto tra le città venete prese in considerazione c'è Verona con un costo assoluto calcolato in 37,2 milioni di euro e quindi in circa 143 euro per ogni residente. Infine, c'è Padova che ha il valore assoluto più basso (34,2 milioni) ma che equivale a 166 euro per ogni residente. Ma il problema di Padova sono stati i rimborsi. La maggior parte delle grandi città, infatti, ha ricevuto delle compensazioni congrue per questi costi. Padova, però, risulta essere tra quei comuni che ha ricevuto meno rispetto ai costi stimati. Una mancanza valutata attorno al milione e mezzo di euro.