Oltre 700 appuntamenti alla Borsa del Placement per avvicinare università e imprese

Sono stati più di 700 gli incontri one to one fra università e imprese: l’obiettivo della Borsa del Placement è creare un sistema virtuoso, per favorire la transizione dei laureati nel mondo del lavoro.

Il 9 e 10 maggio, al Palazzo della Gran Guardia di Verona si è tenuta la XVIIa edizione del Forum della Borsa del Placement, l’evento che annualmente connette Università e imprese. Dopo la giornata di apertura, dedicata alla Sessione Plenaria dal titolo “La centralità delle character skill nei processi di recruiting” si sono svolti gli appuntamenti one to one fra i delegati partecipanti.

Tommaso Aiello, Presidente di Fondazione Emblema, ha parlato di numeri e non solo: «A questa XVIIa edizione hanno partecipato più di trenta atenei e oltre quaranta aziende multinazionali e nazionali. Sono stati organizzati più di 700 appuntamenti e, anche in questa occasione, i dati ci confermano l’importanza di un evento come la Borsa del Placement, unico momento nazionale di confronto su questo tema».

L’assessore al Lavoro del Comune di Verona, Michele Bertucco, ha tenuto a sottolineare come «il Comune di Verona è impegnato, con l'assessorato al lavoro, a creare occasioni in cui domanda e offerta possano incontrarsi e creare collaborazioni proficue, nell'ottica di un rapporto costante e proficuo. Eventi come la Borsa del Placement sono un'occasione unica nel definire congiuntamente i profili dei neolaureati in funzione di percorsi formativi e fabbisogni occupazionali per entrambe le parti».

L’importanza delle character skill nei processi di recruiting e il loro ruolo nell’"imparare ad imparare" è stato il tema centrale in apertura alla due giorni. «Molte ricerche internazionali mostrano la relazione fra istruzione della forza lavoro e crescita di un Paese – ha spiegato Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà -. Il mondo del lavoro è in costante evoluzione. La formazione continua gioca un ruolo chiave: l’Italia è in ritardo con soli 7 adulti su 100 che frequentano corsi. Lo sviluppo delle "capacità non cognitive" favorisce l'apprendimento negli alunni e negli adulti. Le aziende hanno bisogno di persone che non solo "sanno", ma imparino ad imparare continuamente».

Everel Group ha portato la propria testimonianza come realtà aziendale internazionale impegnata nella selezione dei talenti e nella costruzione di percorsi di crescita che mettono sempre al centro le persone. «Everel Group - ha raccontato Matilde Caserta, HR Business Partner del gruppo - come azienda produttiva, è alla ricerca di candidati contraddistinti dalle proprie skills, e in particolare dalle Character Skill per l'importanza che queste competenze trasversali hanno: capacità che non coinvolgono la sola sfera cognitiva ma implicano disposizioni della personalità, elementi centrali nel processo di selezione e recruiting».

Il Forum della Borsa del Placement è l’occasione in cui annualmente si accorcia la distanza fra le Università e le imprese, agevolando la transizione verso il mercato del lavoro e realizzando un importante strumento per l’occupabilità.