Coronavirus: crescono ancora a Verona e in Veneto gli attuali positivi, ma ricoveri in discesa

Sono 45 i nuovi casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. Di questi, sono 17 quelli assegnati alla provincia di Verona che a livello regionale è l'area dove se ne sono registrati di più, seguita da Padova con 12 casi. È quanto si apprende dal bollettino di oggi, lunedì 5 luglio, aggiornato alle ore 8 e curato come sempre da Azienda Zero.

Report Regione Veneto ore 8 5 luglio 2021

Rispetto a ieri sono quindi tornati a salire i soggetti attualmente positivi sul piano regionale, passando da quota 4.570 persone a 4.606 in tutto il Veneto, mentre nella singola provincia di Verona si è passati da 327 attuali positivi a 344 nel corso delle ultime 24 ore. Non si registrano però fortunatamente variazioni nel numero delle vittime totali da inizio pandemia che resta a livello regionale fermo a quota 11.619, di cui 2.627 morti nella provincia scaligera.

Per quanto riguarda gli ospedali veneti, la situazione pare essere stabile se non in graduale miglioramento, con 38 pazienti Covid tuttora positivi e curati in area non critica (dato invariato), cui si sommano solo 4 pazienti Covid in terapia intensiva in tutta la Regione, uno in meno rispetto a ieri. Quasi immutata nelle ultime 24 ore è poi la situazione negli ospedali veronesi, dove troviamo un paziente Covid in meno rispetto a ieri nelle aree non critiche per un totale di 12, oltre ad un'unica persona curata in terapia intensiva all'ospedale Don Calabria di Negrar.

