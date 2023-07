È stato ritrovato senza vita l'uomo scomparso dopo una passeggiata a Sant'Anna d'Alfaedo

Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino del Veneto, è stato purtroppo ritrovato senza vita l'uomo le cui ricerche erano iniziate nella serata di sabato, dopo il rinvenimento della sua auto lasciata parcheggiata il 29 luglio in località Zivelongo, nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo. L'anziano signore, A.C. aveva 85 anni e risiedeva a Grezzana, si era già recato in zona una settimana prima, dove pare fosse stato con la moglie alla ricerca di funghi.

Dalla sera stessa di sabato, per tutta la giornata di domenica e di oggi il Soccorso alpino di Verona e i Vigili del fuoco hanno perlustrato l'area attorno all'auto, fino al triste epilogo di questa sera, con il ritrovamento da parte di una squadra del corpo senza vita. L'ottantacinquenne, in base a quanto si apprende, si sarebbe trovato non distante dalla macchina, ma in una «profonda cavità del terreno», dove per l'appunto l'anziano era caduto.

La salma, riferiscono sempre i soccorritori, si trovava in un pozzo verticale di una decina di metri e di un metro di diametro ed ora è stata recuperata. Non appena avvenuta la constatazione del decesso da parte del medico, arrivato con l'ambulanza di Negrar, il corpo è stato quindi trasportato sulla strada per essere affidato al carro funebre. In base a quanto si apprende, nella giornata di oggi in zona erano presenti 22 soccorritori della Delegazione Prealpi Venete e delle Stazioni speleologiche, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e i carabinieri.