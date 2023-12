Parcheggi esauriti e centro storico di Verona preso d'assalto dai turisti per il ponte dell'Immacolata

Nel lungo weekend dell'Immacolata, Verona anche quest'oggi, sabato 9 dicembre, continua ad essere presa d'assalto da turisti e visitatori. Sin dal mattino i parcheggi del centro storico risultavano esauriti. L'invito da parte della polizia locale e dell'amministrazione comunale per chi giunge a Verona, è quello di lasciare l'auto ai parcheggi P3 della Fiera in viale del Lavoro e alla Genovesa a Verona Sud. Da qui, infatti, sono poi disponibili dei bus navetta collegati con il centro della città a partire dalle ore 13.

D'altro canto, la stessa centralissima piazza Bra questo pomeriggio sarà chiusa al traffico privato per consentire l'allestimento dei banchetti per l'attesissima Fiera di Santa Lucia. Sempre dal Comune di Verona è stata inoltre segnalata la possibilità che «fino a mercoledì 13 dicembre» si verifichino «code e rallentamenti» in zona Cittadella. In termini generali, il consiglio è quello di «usare i mezzi pubblici» per muoversi verso il centro storico.