È Legnago il quarto Comune veronese che riceverà in dotazione il taser

Legnago si aggiunge alla lista dei comuni scaligeri composta da Verona, Peschiera e Villafranca, che avranno in dotazione il taser. La pistola ad impulsi elettrici sarà disponibile da lunedì anche ad Este e Thiene.

«A partire da lunedì 6 giugno, saranno 139 le città italiane, da Nord a Sud, in cui la pistola a impulsi elettrici sarà operativa. Per affrontare in maniera efficace l’evoluzione delle minacce alla sicurezza è necessario aggiornare costantemente gli strumenti messi in campo, e il taser risponde all'esigenza di offrire a polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza uno strumento in più a tutela dell'incolumità degli operatori di pubblica sicurezza e dei cittadini - ha spiegato il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni -. Nelle ultime settimane, ossia da quando è entrato nel vivo il cronoprogramma che sta portando l'arma nelle dotazioni effettive di donne e uomini in divisa in tutta Italia, si sta confermando l'eccellente potenziale di deterrenza di questo strumento. Stiamo continuando a lavorare nella consapevolezza che la sicurezza è, al tempo stesso, un bene da tutelare e un servizio da offrire. Di più, dalla sicurezza passano il rilancio del turismo, la ripresa economica e la capacità di attrarre investimenti. Il governo è assolutamente consapevole della centralità degli investimenti in sicurezza», ha concluso.