Usato da poliziotti e carabinieri di Verona, taser arriva anche a Peschiera

A Verona è già in dotazione dallo scorso 16 maggio, mentre da ieri lo possono usare anche le forze dell'ordine di Peschiera del Garda. È il taser, la pistola a impulsi elettrici che poliziotti, carabinieri e finanzieri adeguatamente formati possono utilizzare come strumento di difesa.

Ad annunciare il loro arrivo nel Veronese è stato il sottosegretario del Ministero dell'Interno Nicola Molteni. Dal 16 maggio, i taser vengono utilizzati dai carabinieri del nucleo radiomobile e da alcuni agenti di polizia. E continuano i corsi di formazione per permetterne l'utilizzo ad un numero sempre maggiore di operatori. Ancora sprovvisti di taser, invece, gli agenti della polizia locale di Verona. Il Comune si è già dotato di un regolamento per autorizzarne l'uso, ma ci sono ancora passaggi burocratici ed addestramento da compiere. Per questo si prevede che la pistola elettrica possa essere data anche alla polizia municipale scaligera solo dopo l'estate.

Intanto, da ieri, è stato reso operativo l'uso del taser a Peschiera del Garda e in altri centri veneti come Vicenza, Abano Terme, Portogruaro, Conegliano, Cittadella e Mestre. «È la finalizzazione di una lunga fase, iniziata nel 2014 quando il Parlamento ha dato il via libera per la prima volta all'introduzione dell'arma nella dotazione effettiva delle nostre forze dell'ordine e proseguita, a partire dal 2018, con una attenta e articolata sperimentazione - ha spiegato Molteni - Gli operatori della sicurezza a cui verrà assegnata la pistola a impulsi elettrici hanno seguito un iter formativo qualificante per l'utilizzo di questo strumento non letale, che è innanzitutto un mezzo di difesa a tutela della incolumità di chi è impegnato nei servizi di vigilanza e controllo del territorio. Siamo orgogliosi di aver offerto alle forze di polizia uno strumento in più per svolgere nel migliore dei modi, e con la massima sicurezza possibile, il loro fondamentale lavoro per la collettività».