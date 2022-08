Condannato per aver travolto e ucciso coppia di fidanzati sul Garda, è tornato in libertà

Non lo si potrà vedere nelle tre province bagnate dal Lago di Garda, ma altrove sì. Come riportato da Ansa, dal 18 luglio scorso, Patrick Kassen non è più agli arresti domiciliari. È dunque tornato in libertà il turista tedesco, condannato insieme al connazionale Christian Teismann, per la morte della 25enne Greta Nedrotti e del 36enne Umberto Garzarella. Decessi avvenuti nel tragico incidente nautico del 19 giugno 2021 sul Lago di Garda.

Umberto Garzarella era sulla sua imbarcazione insieme alla fidanzata Greta Nedrotti, quando un motoscafo li travolse a gran velocità. Il motoscafo era del Christian Teismann ma lo guidava Patrick Kassen. Entrambi i turisti tedeschi sono stati condannati: Teismann a 2 anni e 11 mesi di reclusione, Kassen a 4 anni e 2 mesi.

Scontata parte della pena agli arresti domiciliari, Kassen è tornato in libertà da qualche settimana, ma dovrà rispettare il divieto di dimora nelle province di Verona, Brescia e Trento.