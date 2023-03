Vandali antieuropeisti in azione nel territorio della seconda Circoscrizione di Verona: «Fatto grave»

«Nei giorni scorsi vandali ignoti hanno imbrattato con un segnale di divieto sulle stelle la "Panchina dell'Europa" in Piazza Arsenale». La denuncia viene dalla presidente della seconda Circoscrizione a Verona Elisa Dalle Pezze che, in una nota, ricorda come la suddetta panchina fosse stata realizzata in occasione della Giornata dell'Europa nel maggio del 2022, su iniziativa proprio della seconda Circoscrizione e del Movimento Federalista Europeo di Verona, con il coinvolgimento in prima persona della Gioventù Federalista Europea (Gfe).

In merito allo spiacevole episodio, la presidente Elisa Dalle Pezze ha commentato: «In un momento in cui l'Europa è chiamata a rispondere a sfide immense, per garantire il bene dei propri cittadini, il rispetto dei suoi valori fondamentali e per difendere la libertà e la democrazia, questo gesto non rappresenta un semplice vandalismo, ma un fatto grave e provocatorio che va condannato. Lo scorso anno - ha poi aggiunto Elisa Dalle Pezze - abbiamo voluto con un gesto simbolico rimarcare un percorso che l'attuale amministrazione comunale ha finalmente intrapreso lavorando per una città in dialogo con l'Europa come spazio di opportunità, in particolare per i giovani. Con Mfe e Gfe ci attiveremo quanto prima per il ripristino».

La sezione di Verona della Gioventù Federalista Europea ha a sua volta stigmatizzato così l'episodio: «Contro chi imbratta la panchina europea rispondiamo con le immagini che arrivano dall'Ucraina e dalla Georgia, dove la bandiera europea è un sogno e una scelta, perché Europa è pace, diritti umani, libertà, uguaglianza e solidarietà. Chi non riconosce la bandiera europea e il suo significato - hanno poi concluso gli esponenti di Gioventù Federalista Europea - nega i valori fondamentali che stanno alla base della nostra società e della nostra irrinunciabile appartenenza all'Unione europea. Ma l'appartenenza europea è la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro».