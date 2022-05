In piazza Arsenale a Verona è stata inaugurata la prima panchina blu della città: ecco cosa significa

Nella giornata di venerdì 13 maggio è stata inaugurata in Piazza Arsenale la prima panchina blu dell'Europa a Verona con molta partecipazione di cittadini, cittadine e dei rappresentanti sindacali di CISL e CGIL. La proposta è partita dal Consiglio della Seconda circoscrizione, aderendo ad un progetto che sta coinvolgendo un numero sempre crescente di città in tutta Italia: l'iniziativa "Panchine europee in ogni città" vuole ribadire e affermare «il legame fra l’Italia e la Unione Europea, con l’obiettivo di condividere i valori della pace e della solidarietà che sono alla base del progetto europeo». Presenti all'inaugurazione la presidente della Seconda circoscrizione, il presidente della sezione di Verona del Movimento Federalista Europeo Giorgio Anselmi e il presidente dei Giovani MFE di Verona Carlo Buffatti.

Panchina Blu - Volontari al lavoro 2022 Verona - piazza Arsenale

La presidente della Circoscrizione spiega che «Verona è una città che guarda all’Europa per gli scambi culturali, turistici ed economici; ma la panchina blu ha portato valoriale molto più importante e che ha motivato la nostra individuazione in Piazza Arsenale, ex luogo militare, ora luogo di pace; verso il ponte di Castelvecchio distrutto dai bombardamenti dell'ultimo conflitto mondiale». Il presidente MFE Verona Giorgio Anselmi aggiunge che «la scelta è caduta su una panchina che si trova di fronte all'Arsenale austriaco. Nel momento in cui la guerra è tornata in Europa col suo seguito di morte e di distruzione mi sembra molto significativo che un gesto di pace venga compiuto davanti ad un edificio che ricorda le guerre tra gli europei del passato».

I Giovani MFE, assieme ad altri volontari e alla presidente della Circoscrizione, si sono dedicati alla realizzazione della panchina. Carlo Buffatti, presidente della sezione, ha ricordato l'importanza della diffusione dei valori europei, illustrando così le ragioni della citazione riportata sulla targa posta sulla panchina: «"L'Europa non è stata fatta: abbiamo avuto la guerra". Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950». L'auspicio è che questa possa essere la prima di altre panchine europee a Verona.