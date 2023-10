Operazione Bentegodi, aumentano le sanzioni. E la polizia si prepara alla partita col Napoli

Proseguono le sanzioni connesse all'"Operazione Bentegodi" eseguite dalla polizia scaligera. Sono salite a 204 le multe per aver violato il regolamento sull'uso dell'impianto per un totale di 34mila euro. E sono 119 i destinatari delle sanzioni per aver assunto droga allo stadio e sono 75 quelli che l'Hellas Verona ha dichiarato "non graditi" per essere risultati, nel corso delle indagini, a vario titolo consumatori o spacciatori di sostanze stupefacenti all'interno del Bentegodi. Cinque i tifosi colpiti da Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) e altrettanti quelli raggiunti da Dapes (divieto di accesso ai pubblici esercizi) nei locali posti nelle immediate vicinanze dello stadio.

Ma gli agenti si stanno anche organizzato per la partita di sabato prossimo, 21 ottobre, tra Hellas Verona e Napoli. I biglietti venduti tra gli ospiti sono meno di 3mila, ma i tifosi napoletani attesi a Verona sono molti di più. Il fischio d'inizio della gara sarà alle 15 e per ragioni di sicurezza è stato concordato di anticipare la fine del mercato settimanale alle 12. Il sindaco Damiano Tommasi ha già firmato l'ordinanza che impone lo sgombero di tutti i banchi del mercato del sabato in zona stadio entro le 12. E ad assicurare l'osservanza del dispositivo ci sarà la polizia locale. Inoltre, già dalla notte di venerdì, l'Hellas Verona monterà le infrastrutture di sicurezza in modo da non limitare ulteriormente i tempi di esercizio del mercato.

Infine, anche sabato prossimo, sarà inviato un messaggio di gentilezza dalla Curva Est Family del Bentegodi. Dopo lo striscione degli studenti dell'Educandato Agli Angeli, settanta ragazzi dell'Istituto San Micheli esibiranno una creazione frutto delle loro riflessioni fatte tra i banchi di scuola.