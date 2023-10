Verona-Napoli al Bentegodi e i banchi del mercato devono liberare l'area entro mezzogiorno

Sabato 21 ottobre, in occasione della partita Hellas Verona-Napoli delle 15, i banchi del mercato dello stadio Bentegodi dovranno liberare lo spazio alle 12. Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha firmato martedì l'ordinanza.

Da palazzo Barbieri spiegano che il provvedimento si è reso necessario al fine di prevenire possibili problemi di ordine pubblico per una partita di serie A molto sentita, per la quale è prevista grande affluenza e che, se giocata in pieno giorno, permette di garantire maggior sicurezza a pubblico e cittadinanza.

Inoltre, per consentire l’installazione preventiva delle barriere mobili nell’area esterna per il transito in sicurezza della tifoseria ospite, è previsto il trasferimento di una parte dei banchi del mercato in posteggi attualmente liberi, attraverso un’assegnazione che avverrà la mattina stessa da parte del personale della Direzione Commercio seguendo una graduatoria di anzianità. Gli operatori autorizzati in occasione delle partite alla vendita di prodotti gastronomici, bevande e gadget, potranno occupare il posteggio in concessione dalle 12 alle 18.

Dal Comune inoltre riferiscono che il primo cittadino aveva fatto richiesta alla Lega Serie A di poter cambiare l’orario di inizio della partita, cosa purtroppo non possibile dal momento che il Napoli, impegnato in Champions League martedì 24 ottobre a Berlino, deve rispettare tempi prestabiliti tra un impegno nazionale e internazionale.