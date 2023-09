Al Bentegodi striscione dell'educandato Agli Angeli contro la violenza di genere

Il risultato del campo non è stato positivo per l'Hellas Verona, ma un messaggio positivo è stato inviato dagli spalti del Bentegodi. «L'unico che può usare le mani è il portiere». Sono queste le parole scritte su uno striscione degli studenti dell'educandato "Agli Angeli" e mostrate ieri sera, 27 settembre, durante la partita tra Hellas e Atalanta.

Con questo striscione, gli alunni delle classi terza e quarta del liceo classico hanno preso posizione contro il grave fenomeno della violenza di genere, diffondendo anche un messaggio educativo su un tema che rappresenta una battaglia di civiltà.

Di fronte alle due, ai tifosi e a tutti i presenti, le ragazze ed i ragazzi hanno occupato la tribuna est e sono stati i primi protagonisti del progetto di sensibilizzazione promosso e sostenuto dalla questura scaligera all'interno dello stadio.

Un'iniziativa che rientra in una strategia messa a punto dopo l’incontro tra il questore Roberto Massucci, il sindaco Damiano Tommasi, il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti e la direttrice generale del club Simona Gioè.

Con lo striscione di ieri è stato messo il primo tassello di un percorso valoriale che coinvolgerà, per l’intero campionato, gli studenti degli istituti scolastici veronesi, non solo con l’obiettivo di stimolare la riflessione su tematiche di rilievo sociale, ma anche con l’intento di affermare una cultura sportiva votata alla correttezza e alla legalità. Un primo passo dunque verso la costruzione di una idea di stadio come luogo di incontro e condivisione e non teatro di scontro e rivalità.