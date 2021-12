Omicidio di Isola Rizza: estradato in Italia dall'Olanda il 40enne accusato del delitto

È stato consegnato alla frontiera aerea dell’aeroporto di Roma Fiumicino Mirion Nuredini, 40enne albanese e pregiudicato, già detenuto nel carcere olandese di Ter Apel dal 19 maggio, quando era stato raggiunto dal mandato d'arresto europeo con l'accusa di omicidio volontario e porto abusivo di armi emesso dal gip del tribunale di Verona, su richiesta della Procura della Repubblica scaligera. L'uomo si trovava in Olanda dopo una condanna per traffico di cocaina ed è stato estradatp su richiesta della magistratura italiana in quanto indagato dell’omicidio del connazionale Ervin Karafili, avvenuto il 28 novembre 2019 a Isola Rizza, in quello che si è rivelato essere un agguato a colpi di pistola sempre nell'ambito del traffico di droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È servito circa un anno e mezzo di indagini ai carabinieri per ricostruire la dinamica dell'omicidio e stringere il cerchio attorno a Nuredini e a Albert Xibracu, il 43enne che con Kerafili avrebbe teso la trappola al 40enne. Nel mese di aprile arrivato il provvedimento del gip, che concordava con i risultati dell'attività investigativa dei militari, che oltre alle intercettazioni e alle analisi di contesto, avevano ascoltato numerosi testimoni.

Nuredini, dopo la notifica del provvedimento italiano è stato condotto nel carcere romano di Roma Rebibbia, in attesa di essere portato in quello di Montorio per essere ascoltato dagli inquirenti.