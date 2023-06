Il collezionista di multe: identificato dalla polizia locale a Verona un veicolo con a carico 465 verbali

La polizia locale di Verona prosegue la sua attività di controllo e contrasto agli accessi abusivi all'interno della Zona a traffico limitato della città, in aggiunta ai già cospicui sforzi prodigati dagli agenti nel presidiare i numerosi cantieri cittadini.

Secondo quanto riportato in una nota, nel corso degli ultimi giorni, in particolare grazie ai sistemi di videosorveglianza ed a "Giano", ovvero il sistema informativo della polizia locale, è stata intercettata un'autovettura Lancia Y che avrebbe accumulato in pochi mesi ben «465 verbali per divieti di sosta e accessi Ztl e corsie bus».

La vettura in questione, secondo ciò che viene riferito dalla polizia, sarebbe intestata a un «cittadino cinese che risulta sconosciuto ad una residenza in provincia di Padova». L'auto è stata rimossa e sequestrata, chiarisce ancora la nota della polizia, in attesa che il proprietario vada a recuperarla per la notifica dei verbali.

Ztl in contromano

Sempre dal comando di via del Pontiere fanno inoltre sapere che sono stati predisposti alcuni servizi specifici in via San Michele alla Porta. Qui, infatti, la polizia locale riferisce che «ben 73 automobilisti privi del permesso» avrebbero fatto accesso alla Ztl «senza titolo» durante le ore serali, il tutto nel breve periodo di una sola settimana.

Molto più gravi, tuttavia, risultano essere le conseguenze per altri 14 automobilisti che, in base a quanto comunicato sempre dagli agenti, sarebbero entrati in Ztl contromano, per l'esattezza in via Frangini e via Nizza. Per loro sono previsti 167 euro di sanzione e 4 punti decurtati dalle rispettive patenti che, precisa la nota della polizia locale, in due casi sono diventati 8 poiché farebbero riferimento a soggetti neopatentati.

Nel complesso, dall'1 gennaio scorso, la polizia locale di Verona ha rivelato che sono già stati notificati ben 42.132 verbali per violazione alla circolazione nella Zona a traffico limitato di veicoli privi di autorizzazione.