Al via un nuovo periodo di grandi eventi a Verona, la polizia locale: «Settimana da bollino rosso»

Ancora una volta la polizia locale di Verona dovrà gestire una serie di grandi eventi che richiameranno migliaia di sportivi e appassionati di musica e sport. Si inizia domenica 11 giugno con "Alè la Merckx" che attende circa duemila ciclisti in partenza dalle ore 7.45 in piazza Bra, per un percorso mediafondo e granfondo in provincia. Gli atleti rientreranno poi in città dalla Valpantena fino all'ascesa finale delle Torricelle. E ancora, grande attesa anche per il passaggio martedì 13 pomeriggio della Mille Miglia, per la prima tappa da Brescia. Le vetture storiche, dopo il transito verso il Lago di Garda, arriveranno a Verona, tra la Croce Bianca, corso Milano, San Zeno, Castelvecchio, via Roma e la passerella in piazza Bra per dirigersi poi verso Cervia e Milano Marittima. Le deviazioni al traffico privato inizieranno al mattino per terminare verso le 19.

Ancora, si terrà a Verona lo spettacolo della "prima" in Arena, prevista per venerdì 16 giugno, con la chiusura di piazza Bra già da pomeriggio e i 15.000 spettatori che assisteranno alla prima rappresentazione dell'Aida per l'avvio del centesimo Arena di Verona Opera Festival. Sono già posizionati i mezzi della Rai per trasmettere l'evento in 109 paesi in tutto il mondo. Si chiude quindi sabato 17 giugno con un'altra rappresentazione in Arena dell'Aida e il Mura Urban Trial, con partenza dalla circonvallazione Maroncelli e arrivo ai Bastioni di San Zeno, con deviazioni al traffico privato. La polizia locale fa sapere che «grazie ai sistemi di videosorveglianza verranno garantiti anche interventi con le pattuglie di pronto intervento dislocate lungo i percorsi e gestiti dalla centrale operativa».

Il comandante della polizia locale di Verona, Luigi Altamura, in merito ha dichiarato: «È stato uno sforzo importante, mettere d'accordo tutti gli organizzatori, anche per la predisposizione di adeguati piani di sicurezza, safety e security e il comando della polizia locale si è impegnato a fare da regia. Abbiamo tenuto decine di incontri e sopralluoghi per far coesistere anche la movimentazione dei mezzi necessari ai grandi eventi, basti pensare solamente alla prima in Arena e alla Mille Miglia, o alle decine di mezzi della Rai, che porterà il nome di Verona in tutto il mondo».

Lo stesso comandante Altamura ha quindi aggiunto: «La polizia locale sarà presente in tutti gli eventi per garantire la viabilità al trasporto pubblico e ai veicoli privati. Da lunedì 12 ridurremo i servizi ai cantieri della filovia dopo 50 giorni particolarmente difficili, va fatto un ringraziamento speciale agli uomini e alle donne della polizia locale, ma anche ai tanti cittadini che hanno portato pazienza in alcuni momento in cui il sistema è stato fortemente sotto pressione».

I provvedimenti in occasione della corsa "Ale? La Mercks"

Di seguito i provvedimenti viabilistici previsti nell'ordinanza dirigenziale per la corsa "Ale? La Mercks":