Sequestrata Volvo, circolava senza assicurazione e con 240 multe non pagate

Senza assicurazione, senza revisione e con 240 multe pendenti. Circolava in queste condizioni una Volvo la cui targa era stata inserita nella "lista nera" di Giano, il sistema informativo della polizia locale di Verona. Sistema che ha permesso di rintracciare il veicolo e di mettere in allerta gli agenti.

Ed è stata una pattuglia del reparto motorizzato, grazie alla notifica ricevuta sui palmari di servizio, ad individuare l'utilizzatore dell'auto a cui sono stati comunicati i verbali. Fin a quel momento, infatti, la trasmissione delle multe non era mai andata a buon fine perchè il proprietario non risultava più residente all'indirizzo presente alla motorizzazione. Una sorta di "primula rossa" della zona a traffico limitato, con 230 verbali di accesso alla ztl, oltre ad un'altra decina di sanzioni per divieto di sosta ed eccesso di velocità. Per un totale di oltre 28mila euro di mancati pagamenti.

Giano, inoltre, ha segnalato anche le mancanze della copertura assicurativa della Volvo, scaduta a dicembre 2022, e della revisione, scaduta a gennaio 2023. Il veicolo è stato dunque sequestrato e la carta di circolazione è stata ritirata dagli agenti.