Dalla Romania con agnelli e pecore troppo ammassati. Multe per 10mila euro

Nelle prime ore di lunedì scorso, 18 dicembre, al casello della A4 di Sommacampagna, una pattuglia della polizia stradale di Verona ha controllato un autoarticolato che dalla Romania trasportava 365 ovini. L'operazione è stato coordinata dalla sala operativa della Stradale a seguito di informazioni fornite da un'associazione animalista ed ha permesso agli operatori di rilevare delle irregolarità.

La documentazione amministrativa dei conducenti è risultata regolare, ma i 246 agnelli e le 119 pecore erano trasportate in condizioni precarie. Gli operatori, insieme ad un veterinario dell'Ulss 9 Scaligera, hanno rilevato che gli animali erano sofferenti a causa dell'eccessiva densità di carico e dei lunghi tempi previsti per il viaggio. Gli ovini, infatti, non erano liberi di muoversi, non si potevano abbeverare e non avevano spazio per potersi riposare. Il medico, inoltre, ha avuto modo di constatare il decesso di due animali durante il trasporto.

Al termine delle verifiche sono state elevate multe per un totale di circa 10mila euro. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e gli animali sono stati messi in condizioni di sicurezza.