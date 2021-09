Morti sul lavoro, a Verona sono tanti ma in calo rispetto all'anno scorso

In Veneto, la provincia scaligera è quella con più morti bianche nei primi sette mesi di quest'anno me è anche l'unica ha mostrare una variazione negativa rispetto allo stesso periodo del 2020

Da gennaio a luglio 2021 sono 41 le vittime rilevate sul posto di lavoro in Veneto e 12 i lavoratori che hanno perso la vita negli spostamenti tra casa e lavoro. La regione è al settimo posto nella graduatoria nazionale per numero di decessi in occasione di lavoro, ma ha un indice di mortalità rispetto alla popolazione lavorativa tra i più bassi del Paese. Questo è quanto è stato elaborato dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre.

CLASSIFICA NAZIONALE DELLE PROVINCE IN BASE AI MORTI SUL LAVORO TRA GENNAIO A LUGLIO 2021

Rispetto ai primi sette mesi del 2020, l'incremento degli infortuni mortali in occasione di lavoro in Veneto è del 17% (erano 35 a fine luglio 2020 e sono 41 a fine luglio 2021). Verona la provincia più coinvolta, con i suoi 9 infortuni mortali in occasione di lavoro. Seguono: Treviso e Venezia (8), Padova (7), Vicenza (5), Rovigo (3) e Belluno (1).

Verona e Treviso sono poi in cima alla classifica regionale per numero di vittime totali con 12 infortuni mortali. Seguono: Venezia (9), Padova (8), Vicenza (7), Rovigo (3) e Belluno (2).

Le denunce totali per infortunio sul lavoro in Veneto tra gennaio e luglio 2021 sono 39.177 (+18,4% rispetto al 2020). Erano state 33.078 a fine luglio 2020. A Verona la maglia nera in regione per il più elevato numero di denunce di infortunio: 7.983. Seguono: Vicenza (7.473), Treviso (7.452), Padova (7.022), Venezia (6.307), Belluno (1.523) e Rovigo (1.417).



(Morti sul lavoro contando anche quelli in itinere)



(Morti bianche contando solo quelle sul posto di lavoro)