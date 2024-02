Meno infortuni sul lavoro, ma aumentano quelli mortali e le malattie professionali

L'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha diffuso i dati delle denunce di infortuni sul lavoro del 2023. E i numeri confermano quanto già espresso dall'Osservatorio Vega Engineering di Mestre: i lavoratori e le lavoratrici veronesi sono in una condizione di vulnerabilità, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni mortali, cresciuti del 23% dai 26 del 2022 ai 32 del 2023. «Una progressione anche rispetto al 2021, quando le denunce di infortunio mortale furono 22 - ha commentato Raffaello Fasoli di Cgil Verona - Un crescita che appare netta e grave, e si pone in controtendenza rispetto al resto della regione (-4,4%) e al resto del Paese (-4,5%)».

Per quanto riguarda gli infortuni non mortali, Verona registra invece una diminuzione delle denunce del -11,2% (da 15.919 del 2022 a 14.132 del 2023) più o meno in linea con il livello regionale (-16,98% dagli 83.885 del 2022 ai 69.643 del 2023) e nazionale (-16,1% dai 697.773 del 2022 ai 585.356 del 2023). «Il territorio scaligero resta comunque in testa per numero assoluto di eventi infortunistici - ha evidenziato Fasoli - La seconda provincia per numerosità è infatti Vicenza con 13.457 eventi. E sulla riduzione pesa la fine del picco della pandemia da Covid, che nel 2022 aveva avuto uno strascico. Il mercato del lavoro continua ad essere caratterizzato da una quota ancora enorme di precarietà e da aziende di dimensioni piccole o piccolissime che faticano ad implementare i sistemi e le procedure di sicurezza necessarie».

Dal punto di vista del genere, la diminuzione delle denunce di infortuni riguarda in particolare le donne (-29,68% in Veneto, a fronte del -8,76% tra gli uomini) che tuttavia nei mesi scorsi avevano conosciuto un forte incremento. Il dato nazionale è di -27,6% le donne e di -8,1% gli uomini.

Infine, crescono ovunque le denunce di malattie professionali: +19,71% il dato nazionale e +18,8% il dato regionale, entrambi doppiati dalla provincia di Verona che segna un +39,25%, da 586 denunce del 2022 alle 816 del 2023.

«Tutti questi dati evidenziano la necessità di portare avanti con maggiore convinzione e impegno tutti i protocolli di sicurezza concordati negli anni scorsi al tavolo della Prefettura con le associazioni datoriali, le forze dell’ordine, gli enti deputati ai controlli e gli ordini professionali», ha concluso Raffaello Fasoli.